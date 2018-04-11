Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола уступил в трех матчах подряд впервые с мая 2015 года

    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» в гостях победил «Манчестер Сити» (2:1) и вышел в полуфинал турнира.

    Команда Хосепа Гвардиолы проиграла в третьем матче подряд. Ранее «горожане» уступили в первой встрече 1/4 финала ЛЧ «Ливерпулю» (0:3) и проиграли «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре АПЛ (2:3).

    Гвардиола уступил в трех матчах подряд впервые с мая 2015 года. Тогда испанец тренировал «Баварию».

    Отметим, что «Ливерпуль» – первая команда, трижды победившая команду Гвардиолы по ходу одного сезона.

    Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2018 00:04
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 11 апреля 2018, 08:44

      ну не всегда же побеждать...они же не роботы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 11 апреля 2018, 06:18

      а тогда кому проиграл?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11