В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» в гостях победил «Манчестер Сити» (2:1) и вышел в полуфинал турнира.

Команда Хосепа Гвардиолы проиграла в третьем матче подряд. Ранее «горожане» уступили в первой встрече 1/4 финала ЛЧ «Ливерпулю» (0:3) и проиграли «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре АПЛ (2:3).

Гвардиола уступил в трех матчах подряд впервые с мая 2015 года. Тогда испанец тренировал «Баварию».

Отметим, что «Ливерпуль» – первая команда, трижды победившая команду Гвардиолы по ходу одного сезона.

Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов