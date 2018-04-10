RMC: Марсьяль отказался продлевать контракт с «МЮ» и летом покинет клуб

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль решил покинуть клуб летом. По информации источника, француз ответил отказом на предложение о продлении контракта.

Форварду не нравится то количество игрового времени, которое ему предоставляется главным тренером Жозе Моуринью.

По поводу трансфера футболиста его агент общался с английским «Тоттенхэмом», итальянским «Ювентусом» и испанским «Атлетико».