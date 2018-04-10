Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    RMC: Марсьяль отказался продлевать контракт с «МЮ» и летом покинет клуб

    Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль решил покинуть клуб летом. По информации источника, француз ответил отказом на предложение о продлении контракта.

    Форварду не нравится то количество игрового времени, которое ему предоставляется главным тренером Жозе Моуринью.

    По поводу трансфера футболиста его агент общался с английским «Тоттенхэмом», итальянским «Ювентусом» и испанским «Атлетико».

    Источник: RMC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2018 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 12 апреля 2018, 01:13

      на все четыре стороны...тот же Мбапе выкладывается гораздо больше на поле нежели этот нытик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      фантоци 10 апреля 2018, 23:35

      Чет все бегут из мю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 10 апреля 2018, 23:32

      Отдали за него около 60 млн. И уйти свободным трансфером?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu > УхоГорлоНос 11 апреля 2018, 10:31

      почему свободным? у него летом не истекает контракт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 10 апреля 2018, 22:41

      В реал его , очередная мировая звезда не раскрывшияся при жозе инфа 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Ман. Юн. ВЕлик 10 апреля 2018, 21:20

      Это утка , Антони сам писал в инсте что рад и его все устраивает в команде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 10 апреля 2018, 21:14

      Да уж...Разваливает переводчик команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 10 апреля 2018, 20:47

      Мауриньо - из-за него весь бардак

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      dimajkee 10 апреля 2018, 20:46

      что решфорд что марсьяль игроки одного уровня. не уровня мю. при такой ответственности какая на них упала вырасти во что то большее крайне тяжело. да и при такой игре... очень грустно нынче за мю наблюдать( САФ слишком много дал(

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > dimajkee 12 апреля 2018, 01:15

      САФ слишком много унес с собой дурак ты картонный)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11