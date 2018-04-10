RMC: Марсьяль отказался продлевать контракт с «МЮ» и летом покинет клуб

на все четыре стороны...тот же Мбапе выкладывается гораздо больше на поле нежели этот нытик!
Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль решил покинуть клуб летом. По информации источника, француз ответил отказом на предложение о продлении контракта.
Форварду не нравится то количество игрового времени, которое ему предоставляется главным тренером Жозе Моуринью.
По поводу трансфера футболиста его агент общался с английским «Тоттенхэмом», итальянским «Ювентусом» и испанским «Атлетико».