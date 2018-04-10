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    Ди Франческо: «Я в «Роме» никто. Я просто часть этого клуба»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо рассказал о главной силе «Барселоны», с которой его команде предстоит сыграть в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

    «Давайте не будем забывать, что «Барселона» была построена не за две недели. На это ушли годы. И я считаю, что в этом и заключается ее главная сила.

    Я здесь никто. Я просто часть этого клуба. Пытаюсь передать свои идеи, убедить людей. Я стараюсь вкладывать в работу всю душу. Конечно, все мы ошибаемся. Но мне нужно свести число своих ошибок к минимуму», – заявил специалист.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Барселона» состоится во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Результат первой встречи команд – 1:4.

    Источник: УЕФА

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    10.04.2018 07:15
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