«Мордовия Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Стадион «Мордовия Арена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Ближайший тестовый матч на арене состоится 21 апреля. Встречу проведут команды ПФЛ «Мордовия» и «Зенит-Ижевск».

«Мордовия Арена» внешне напоминает солнце – главного символа мифов и легенд мордовского народа. И дело не только в том, что стадион оформлен в ярких красках. Он построен в центре Саранска и находится на минимальном расстоянии от ключевых транспортных узлов города, что очень важно.

После завершения чемпионата мира новая арена станет домом для футболистов местного клуба «Мордовия». Здесь также будут проводиться массовые спортивные и культурные мероприятия. Уверен, стадион станет украшением города и популярным среди поклонников спорта», – приводит слова Колобкова официальный сайт Министерства спорта РФ.