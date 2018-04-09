The Sun: российские и аргентинские фанаты собираются нападать на англичан на ЧМ-2018

Российские и аргентинские хулиганы намерены нападать на болельщиков сборной Англии на чемпионате мира-2018, сообщает The Sun.

Как заявляет источник, уже было проведено совместное обсуждение организации подобной акции. Также отмечается, что российские фанаты отправились в столицу Аргентины Буэнос-Айрес для обсуждения совместных действия с тамошними болельщиками.

Напомним, массовые драки между болельщиками сборных России и Англии произошли в Марселе во время Евро-2016.