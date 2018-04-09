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    The Sun: российские и аргентинские фанаты собираются нападать на англичан на ЧМ-2018

    Российские и аргентинские хулиганы намерены нападать на болельщиков сборной Англии на чемпионате мира-2018, сообщает The Sun.

    Как заявляет источник, уже было проведено совместное обсуждение организации подобной акции. Также отмечается, что российские фанаты отправились в столицу Аргентины Буэнос-Айрес для обсуждения совместных действия с тамошними болельщиками.

    Напомним, массовые драки между болельщиками сборных России и Англии произошли в Марселе во время Евро-2016.

    Источник: The Sun

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    09.04.2018 16:50
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    Комментарии31
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 9 апреля 2018, 22:42

      А мы с Арсеном будем целки рвать англичанкам и аргентинкам!! И на клык наваливать

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 9 апреля 2018, 21:59

      В век интернета и соц сетей фанаты лично через пол мира рванули, чтобы обсудить совместную тактику против английских хулиганов... Наиболее вероятно...

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Smekaev 10 апреля 2018, 14:35

      Я тоже самое хотел написать!!! Финансово накладно так летать.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 апреля 2018, 21:43

      Все гвалтом - БРЕД!Но на деле все равно что-то выйдет(а это и есть нападения)вполне сносные заметки от Sun!)

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 апреля 2018, 21:42

      Только пожалуйста не на женщин, стариков и детей. А так конечноони всё сделали для того чтобы эти слухи появились

      0
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 9 апреля 2018, 21:27

      ерунда

      0
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      Рейтинг: +2051

      almanev 9 апреля 2018, 21:05

      Как сказал бы Роман Широков: нам пох**, можете дома сидеть, епта.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 9 апреля 2018, 20:22

      Перешел по ссылки the sun, там англы чёто реально трухают в коментах.

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 апреля 2018, 19:10

      Кому они надо..., если конечно не начнут срать где попало как во Франции... Козлы...

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 19:06

      очередной бред, больше и говорить здесь не о чем.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 апреля 2018, 18:56

      бред сивой английской кобылы валите вообще на хрен

      2
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