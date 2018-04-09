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    В «ПСЖ» отказались от идеи приобретения Алисона у «Ромы»

    Представители «ПСЖ» побывали в Италии в конце февраля с целью просмотра игры вратаря «Ромы» Алисона, сообщает RMC. По результатам этой поездки во французском клубе приняли решение не торопиться с приобретением бразильца.

    Известно, что приоритетным вариантом для парижан остается голкипер «Атлетико» Ян Облак.

    В текущем сезоне 25-летний Алиссон провел 40 матчей за «Рому» в различных турнирах, в которых он пропустил 38 голов и 17 раз сохранил в ворота в неприкосновенности.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2018 07:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 9 апреля 2018, 16:58

      Возьмите нашу распиаренную малолетку

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      Рейтинг: +880

      mishavandit > rossonero666 9 апреля 2018, 21:35

      на баню)

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