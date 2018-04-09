В «ПСЖ» отказались от идеи приобретения Алисона у «Ромы»

Представители «ПСЖ» побывали в Италии в конце февраля с целью просмотра игры вратаря «Ромы» Алисона, сообщает RMC. По результатам этой поездки во французском клубе приняли решение не торопиться с приобретением бразильца.

Известно, что приоритетным вариантом для парижан остается голкипер «Атлетико» Ян Облак.

В текущем сезоне 25-летний Алиссон провел 40 матчей за «Рому» в различных турнирах, в которых он пропустил 38 голов и 17 раз сохранил в ворота в неприкосновенности.