Погребняк сделал дубль в РФПЛ впервые с 2008 года

ну все, теперь все европейские клубы выстроятся в очередь за ним)) следующий дубль видимо по стандартному расписанию лет так через 10))
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк забил два гола в матче 25-го тура РФПЛ против «Урала» (2:2). 34-летний россиянин сделал дубль в рамках чемпионата России впервые с 2008 года, когда выступал за «Зенит».
К «Тосно» форвард присоединился в февраля 2018 года. За это время Погребняк провел шесть матчей и забил четыре гола.
В 2018 году Погребняк забил больше, чем нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес.