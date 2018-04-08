Погребняк сделал дубль в РФПЛ впервые с 2008 года

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк забил два гола в матче 25-го тура РФПЛ против «Урала» (2:2). 34-летний россиянин сделал дубль в рамках чемпионата России впервые с 2008 года, когда выступал за «Зенит».

К «Тосно» форвард присоединился в февраля 2018 года. За это время Погребняк провел шесть матчей и забил четыре гола.

В 2018 году Погребняк забил больше, чем нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес.