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    Погребняк сделал дубль в РФПЛ впервые с 2008 года

    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк забил два гола в матче 25-го тура РФПЛ против «Урала» (2:2). 34-летний россиянин сделал дубль в рамках чемпионата России впервые с 2008 года, когда выступал за «Зенит».

    К «Тосно» форвард присоединился в февраля 2018 года. За это время Погребняк провел шесть матчей и забил четыре гола.

    В 2018 году Погребняк забил больше, чем нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2018 21:28
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 10:48

      ну все, теперь все европейские клубы выстроятся в очередь за ним)) следующий дубль видимо по стандартному расписанию лет так через 10))

      2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 9 апреля 2018, 07:28

      «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уже сделали «Тосно» предложения.
      Он и в прошлом году, и в позапрошлом чуть не забил.

      2
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 9 апреля 2018, 03:41

      Если помните, в 2008 он был основным напом сборной, и только из за его травмы в контрольной игре перед самым Евро вместо него вышел Павлюченко. Так что, если Погребняк форму наберет, он вполне нормально заиграет - вспомните, какие мячи он в кубке УЕФА тогда забивал! Просто его надо правильно использовать в команде, как, впрочем, и большинство других футболистов - не так много людей универсальных, которые могут под любой стиль игры подстроиться.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 9 апреля 2018, 00:50

      Это что бл..ть за сравнение?!

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 9 апреля 2018, 00:04

      Всё равно отстой.

      2
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 8 апреля 2018, 22:50

      Теперь Моуриньо возьмет его на заметку.

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 апреля 2018, 22:27

      не ну Санчеса то надо упомянуть

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 8 апреля 2018, 22:15

      ходят слухи даже Реал Мадрид положил глаз на этого супер форварда.

      1
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 8 апреля 2018, 22:08

      Забил. Молодец. А Санчес причём?
      Можно пойти дальше: он в 2018 забил больше чем Марадона, Пеле и Роберто Баджо вместе взятые. А ещё травмированных нападающих много, он тоже больше их забил.

      3
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      Рейтинг: +1

      dumabez 8 апреля 2018, 22:08

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