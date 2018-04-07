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    Примера. «Сельта» забила «Севилье» четыре безответных гола

    «Сельта» разгромила «Севилью» в поединке 31 тура Примеры.

    Галисийцы отправили в сетку ворот красно-белых четыре безответных мяча, три из которых на счету нападающего Яго Аспаса. Еще один гол в свои ворота забил защитник Гильерме Арана.

    Чемпионат Испании. Примера. 31 тур

    Сельта – Севилья – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Арана, 38 (автогол); 2:0 – Апсас, 57; 3:0 – Апсас, 60; 4:0 – Апсас, 78.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2018 19:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 7 апреля 2018, 20:07

      мне кажеться, что во всём виноваты букмекеры...я просто ставил х2, а тут...обалдеть...ладно я хоть подстраховался поставил тб2.5...но это никого не интересует,сколько и на что я поставил, но когда результат неожиданен,причём очень сильно, то тут думайте сами, решайте сами...ну и меня не осуждайте...)))

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      Рейтинг: +392

      A-Den 7 апреля 2018, 19:25

      АПсас трижды

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 19:23

      очень неожиданно, вот это Севилья удивила так удивила.

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