Примера. «Сельта» забила «Севилье» четыре безответных гола

«Сельта» разгромила «Севилью» в поединке 31 тура Примеры.

Галисийцы отправили в сетку ворот красно-белых четыре безответных мяча, три из которых на счету нападающего Яго Аспаса. Еще один гол в свои ворота забил защитник Гильерме Арана.

Чемпионат Испании. Примера. 31 тур

Сельта – Севилья – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Арана, 38 (автогол); 2:0 – Апсас, 57; 3:0 – Апсас, 60; 4:0 – Апсас, 78.

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