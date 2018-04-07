Примера. «Сельта» забила «Севилье» четыре безответных гола

мне кажеться, что во всём виноваты букмекеры...я просто ставил х2, а тут...обалдеть...ладно я хоть подстраховался поставил тб2.5...но это никого не интересует,сколько и на что я поставил, но когда результат неожиданен,причём очень сильно, то тут думайте сами, решайте сами...ну и меня не осуждайте...)))
«Сельта» разгромила «Севилью» в поединке 31 тура Примеры.
Галисийцы отправили в сетку ворот красно-белых четыре безответных мяча, три из которых на счету нападающего Яго Аспаса. Еще один гол в свои ворота забил защитник Гильерме Арана.
Чемпионат Испании. Примера. 31 тур
Голы: 1:0 – Арана, 38 (автогол); 2:0 – Апсас, 57; 3:0 – Апсас, 60; 4:0 – Апсас, 78.