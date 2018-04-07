РФПЛ. «Краснодар» победил «Зенит» в Санкт-Петербурге

«Краснодар» одержал выездную победу над «Зенитом» в матче 25 тура РФПЛ.

«Быки» открыли счет на 22 минуте – отличился полузащитник Олег Шатов. Спустя 11 минут сине-бело-голубые установили равновесие усилиями Александра Ерохина. А за две минуты до окончания основного времени встречи отличился хавбек южан Виктор Клаэссон, принеся в итоге своей команде три очка.

Россия. Премьер-лига, 25 тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Шатов, 22; 1:1 – Ерохин, 33; 1:2 – Клаэссон, 88.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Мевля, Жирков, Оздоев (Кузяев, 72), Ерохин, Паредес, Ригони (Полоз, 83), Заболотный (Панюков, 57), Дриусси.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шатов (Шишкин, 79), Мамаев (Жоаозиньо, 86), Газинский, Петров, Перейра (Вандерсон, 71), Классон, Смолов.

Предупреждения: Паредес, 63; Мевля, 85 – Мамаев, 82; Смолов, 90+1.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ