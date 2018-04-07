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    РФПЛ. «Краснодар» победил «Зенит» в Санкт-Петербурге

    «Краснодар» одержал выездную победу над «Зенитом» в матче 25 тура РФПЛ.

    «Быки» открыли счет на 22 минуте – отличился полузащитник Олег Шатов. Спустя 11 минут сине-бело-голубые установили равновесие усилиями Александра Ерохина. А за две минуты до окончания основного времени встречи отличился хавбек южан Виктор Клаэссон, принеся в итоге своей команде три очка.

    Россия. Премьер-лига, 25 тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Шатов, 22; 1:1 – Ерохин, 33; 1:2 – Клаэссон, 88.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Мевля, Жирков, Оздоев (Кузяев, 72), Ерохин, Паредес, Ригони (Полоз, 83), Заболотный (Панюков, 57), Дриусси.

    «Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шатов (Шишкин, 79), Мамаев (Жоаозиньо, 86), Газинский, Петров, Перейра (Вандерсон, 71), Классон, Смолов.

    Предупреждения: Паредес, 63; Мевля, 85 – Мамаев, 82; Смолов, 90+1.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2018 18:23
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    Комментарии101
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 11:23

      Очень неожиданный результат.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 8 апреля 2018, 10:15

      Все норм)) Балканы не должны выше 5го подниматься)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 7 апреля 2018, 21:29

      Не устаю восхищаться "Краснодаром" Галицкого! Могу только повторить пожелание "Краснодару"- побеждать всех кроме ЦСКА!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 7 апреля 2018, 20:59

      Зенитушки, "браво" ребятушки ! А где понты ваши?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 7 апреля 2018, 20:56

      закончились Зенитовские времена,пока лимит не отменят

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 7 апреля 2018, 20:19

      Краснодар уважаю,
      Зенит не обижаю.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 7 апреля 2018, 19:53

      "Краснодар" - с заслуженной победой!!! Мои поздравления!!! По делу победили, молодцы!!!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 7 апреля 2018, 19:48

      С победой Краснодар !

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 7 апреля 2018, 19:46

      Пустая трата путинских бабок...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 7 апреля 2018, 19:38

      Зенит,самая денежная команда из периферии в России,а играет как лохи.

      5
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