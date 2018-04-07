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РФПЛ. «Краснодар» победил «Зенит» в Санкт-Петербурге

7 апреля 2018, 18:23
109

«Краснодар» одержал выездную победу над «Зенитом» в матче 25 тура РФПЛ.

«Быки» открыли счет на 22 минуте – отличился полузащитник Олег Шатов. Спустя 11 минут сине-бело-голубые установили равновесие усилиями Александра Ерохина. А за две минуты до окончания основного времени встречи отличился хавбек южан Виктор Клаэссон, принеся в итоге своей команде три очка.

Россия. Премьер-лига, 25 тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Шатов, 22; 1:1 – Ерохин, 33; 1:2 – Клаэссон, 88.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Мевля, Жирков, Оздоев (Кузяев, 72), Ерохин, Паредес, Ригони (Полоз, 83), Заболотный (Панюков, 57), Дриусси.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шатов (Шишкин, 79), Мамаев (Жоаозиньо, 86), Газинский, Петров, Перейра (Вандерсон, 71), Классон, Смолов.

Предупреждения: Паредес, 63; Мевля, 85 – Мамаев, 82; Смолов, 90+1.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (109)
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Dimka_Foxy
1523114619
Официально: Виктор Классон отправил Роберто Манчини в отставку.
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ROSTOV SUPER
1523114891
Краснодар красавцы , с заслуженной победой ! Шатов молодчина , держись парень ! Зенит надо оставить без еврокубков , пусть подумают о себе и на других посмотрят со стороны !
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Боцман59rus
1523114985
эх, ростов не подведи,,,
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Shogun
1523115015
Хахахаха это уже край, пригласили горе-тренера и зря потраченные бабки перед стартом на горе-аргентину и так же повелись на бабки игроки Ростова, дальше зимой сплавливают игроков по арендам, которые давали результат команде из года в год и берут бревна из Рубина, а так же мегазвезду РФПЛ Заболотного, а дальше что уже ждать, как в кабинете решат заочно победу над Анжи или сами попробуют выиграть, хотя верится уже с трудом и бабки всегда губили людей, Краснодар с заслуженной победой
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Leon_ARS
1523115141
Ну что, бомжи, доколе это будет продолжатся? Даже мне, болельщику Спартака, неприятно видеть такой Зенит.
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Полная Канистра
1523115173
быки с победой вас !!!!!!!!!!!! команда с болота почти весь матч вела охоту за Шатовым от злости его сломать хотели вот вам за это и наказал Краснодар . МАНИ ЧЕРЕЗ ЧАС ПОЕЗД НЕ ОПАЗДЫВАЙ
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a-rakhmatov
1523115238
Самой главная сенсация матча - это гол Шатова в задницу Манчини !!!!
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cska-62
1523115239
Ну, теперь "Зенит" точно чемпион! Надо найти только городишко типа какого-нибудь Мухосранска, заводская команда которого не сумеет обыграть в матче за золото самую дорогую, самую жирную и самую бестолковую команду под руководством Манчини! На всякий пожарный случай с судьями договориться на пару пенальти и пару удалений у соперника. Всякое же бывает. Без подстраховки нельзя.
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OfaZavr
1523115565
молодцы Краснодар, с победой!
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denzillo
1523116017
Отличный результат! Тат держать Манчини и К с передасами=) Ещё неплохо было бы Карпину паровоз тормознуть и мусоркам коняшек оседлать! Даёшь 2-ое чемпионство и кубок!
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