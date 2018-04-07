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  • Шишкин: «Насколько я знаю, Шалимов не попрощался с командой» 

Шишкин: «Насколько я знаю, Шалимов не попрощался с командой» 

7 апреля 2018, 16:40
6

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал отставку Игоря Шалимова с поста главного тренера.

«Руководство приняло такое решение – ему виднее. Думаю, отставка Шалимова связана с последними результатами «Краснодара». Особенно всех огорчила ничья с «Анжи».

Насколько я знаю, Игорь Михайлович с командой не общался и не прощался. Но мне бы хотелось бы сказать ему спасибо и пожелать удачи. Возможно, какое-то его решение также повлияло на то, что я подписал с «Краснодаром» долгосрочный контракт.

Что касается нового тренера, то все о нем знают, как о перспективном специалисте, который достиг хороших результатов с молодежкой. Команда добилась успехов и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Молодые ребята говорят, что Мурад Олегович Мусаев – спокойный тренер. Он не эмоционален, все замечания только по делу. В ближайшее время наша задача – поддержать его, чтобы мы все были на одной волне», – сказал Шишкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Шишкин Роман Шалимов Игорь Мусаев Мурад
Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1523108692
Удачи Шалимову! Удачи Краснодару!
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Боцман59rus
1523111240
нормально ушел, без лишних слов и дежурных фраз,,,
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Нас Много
1523113267
Галицкий, один из немногих олигархов, развивающих отечественный футбол. Удачи ему!
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Berikosha
1523120035
Думаю Шалимов еще себя покажет
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арейская
1523144715
Обиделся, это понять можно, но игроки-то здесь при чем, попрощаться и поблагодарить просто, по-человечески, следовало бы
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zigbert
1523174576
Хотя у него сейчас неприятности связанные с отставкой ,попрощаться с коллективом не мешало бы.
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