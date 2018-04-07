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    Шишкин: «Насколько я знаю, Шалимов не попрощался с командой» 

    Защитник «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал отставку Игоря Шалимова с поста главного тренера.

    «Руководство приняло такое решение – ему виднее. Думаю, отставка Шалимова связана с последними результатами «Краснодара». Особенно всех огорчила ничья с «Анжи».

    Насколько я знаю, Игорь Михайлович с командой не общался и не прощался. Но мне бы хотелось бы сказать ему спасибо и пожелать удачи. Возможно, какое-то его решение также повлияло на то, что я подписал с «Краснодаром» долгосрочный контракт.

    Что касается нового тренера, то все о нем знают, как о перспективном специалисте, который достиг хороших результатов с молодежкой. Команда добилась успехов и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Молодые ребята говорят, что Мурад Олегович Мусаев – спокойный тренер. Он не эмоционален, все замечания только по делу. В ближайшее время наша задача – поддержать его, чтобы мы все были на одной волне», – сказал Шишкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.04.2018 16:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 11:02

      Хотя у него сейчас неприятности связанные с отставкой ,попрощаться с коллективом не мешало бы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 8 апреля 2018, 02:45

      Обиделся, это понять можно, но игроки-то здесь при чем, попрощаться и поблагодарить просто, по-человечески, следовало бы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 7 апреля 2018, 19:53

      Думаю Шалимов еще себя покажет

      0
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 7 апреля 2018, 18:01

      Галицкий, один из немногих олигархов, развивающих отечественный футбол. Удачи ему!

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 апреля 2018, 17:27

      нормально ушел, без лишних слов и дежурных фраз,,,

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 апреля 2018, 16:44

      Удачи Шалимову! Удачи Краснодару!

      1
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