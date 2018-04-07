Шишкин: «Насколько я знаю, Шалимов не попрощался с командой» 

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал отставку Игоря Шалимова с поста главного тренера.

«Руководство приняло такое решение – ему виднее. Думаю, отставка Шалимова связана с последними результатами «Краснодара». Особенно всех огорчила ничья с «Анжи».

Насколько я знаю, Игорь Михайлович с командой не общался и не прощался. Но мне бы хотелось бы сказать ему спасибо и пожелать удачи. Возможно, какое-то его решение также повлияло на то, что я подписал с «Краснодаром» долгосрочный контракт.

Что касается нового тренера, то все о нем знают, как о перспективном специалисте, который достиг хороших результатов с молодежкой. Команда добилась успехов и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Молодые ребята говорят, что Мурад Олегович Мусаев – спокойный тренер. Он не эмоционален, все замечания только по делу. В ближайшее время наша задача – поддержать его, чтобы мы все были на одной волне», – сказал Шишкин.