Азмун, Нобоа и Попов появятся у «Рубина» с первых минут; Митришев и Мбенгуе сыграют в атаке у «Ахмата»

Не Рубин, а РУБИНИЩЕ!!!!!!
Похоже упорная работа по преодолению " проблемы последних минут" нашла своё решение!!!!!
Рубин решил не тянут до последней минуты, а решать всё прямо на первой!!!!!!!
ПОЛТОРА ЧАСА ЕСТЬ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ!!!!!
ПОЛТОРА ЧАСА!!!!!!!!!!!!!!!!
И НЕ БУДЕМ ПОТОМ ГОВОРИТЬ, ЧТО МОГЛИ, НО НЕ ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ!!!!!!!!!!!!!!
Где-то друг мой Гусс должен тут находиться, хотел бы спросить- как там у нас дела?
в еврозону или в переходную?????
а может хабаровчанам компанию составим????
там как раз Биля работал- не чужой нам человек... а значит и клуб тоже не чужой...
Стали известны составы на матч 25-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Ахматом».
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могилевец, Попов, Коновалов, Азмун.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Моххамади, Анхель, Иванов, Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенгуе.
Матч начнется в 14:00 по московскому времени.
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