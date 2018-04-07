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    Азмун, Нобоа и Попов появятся у «Рубина» с первых минут; Митришев и Мбенгуе сыграют в атаке у «Ахмата»

    Стали известны составы на матч 25-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Ахматом».

    «Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могилевец, Попов, Коновалов, Азмун.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Моххамади, Анхель, Иванов, Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенгуе.

    Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    07.04.2018 13:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 апреля 2018, 14:59

      Не Рубин, а РУБИНИЩЕ!!!!!!
      Похоже упорная работа по преодолению " проблемы последних минут" нашла своё решение!!!!!
      Рубин решил не тянут до последней минуты, а решать всё прямо на первой!!!!!!!
      ПОЛТОРА ЧАСА ЕСТЬ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ!!!!!
      ПОЛТОРА ЧАСА!!!!!!!!!!!!!!!!
      И НЕ БУДЕМ ПОТОМ ГОВОРИТЬ, ЧТО МОГЛИ, НО НЕ ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ!!!!!!!!!!!!!!
      Где-то друг мой Гусс должен тут находиться, хотел бы спросить- как там у нас дела?
      в еврозону или в переходную?????
      а может хабаровчанам компанию составим????
      там как раз Биля работал- не чужой нам человек... а значит и клуб тоже не чужой...

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 апреля 2018, 14:09

      Удачи!

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