Азмун, Нобоа и Попов появятся у «Рубина» с первых минут; Митришев и Мбенгуе сыграют в атаке у «Ахмата»

Стали известны составы на матч 25-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Ахматом».

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могилевец, Попов, Коновалов, Азмун.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Моххамади, Анхель, Иванов, Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенгуе.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

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