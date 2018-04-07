Непомнящий: «Я бы на месте Дзюбы больше говорил о футболе»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением об игре нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы.

«Я хотел бы посоветовать Дзюбе: забивай дальше. А то, что вокруг футбола, — здесь немножечко остановись. Это, конечно, ему помогает, у него натура такая, он честолюбивый парень.

Артем — публичная фигура, он это понимает. Но на его месте я бы говорил больше о футболе», – сказал Непомнящий в эфире телеканала «Наш футбол».

Ранее сообщалось, что Дзюба может покинуть «Зенит» за 8 миллионов евро.