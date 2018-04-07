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Непомнящий: «Я бы на месте Дзюбы больше говорил о футболе»

7 апреля 2018, 12:33
6

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением об игре нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы.

«Я хотел бы посоветовать Дзюбе: забивай дальше. А то, что вокруг футбола, — здесь немножечко остановись. Это, конечно, ему помогает, у него натура такая, он честолюбивый парень.

Артем — публичная фигура, он это понимает. Но на его месте я бы говорил больше о футболе», – сказал Непомнящий в эфире телеканала «Наш футбол».

Ранее сообщалось, что Дзюба может покинуть «Зенит» за 8 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Дзюба Артем Непомнящий Валерий
Комментарии (6)
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Супермачо
1523095184
Как всегда - интеллигентно и абсолютно по делу Непомнящий говорит.
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DOCTOR PENALTY
1523096718
Золотые слова, но сказаны глухому. ***
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пряник929
1523102316
Золотые слова
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Федя Кабак
1523103055
Валерий Кузьмич истину глаголит!
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OfaZavr
1523114231
у него натура как раз очень болтливая, вот когда сидел на лавке в Зене то его было не слышно не видно, наверно только такой способ может его угомонить ну или хирургическое вмешательство))
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zigbert
1523173086
Футбол для него второстепенен - ему больше по душе байки и анекдоты.
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