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    Непомнящий: «Я бы на месте Дзюбы больше говорил о футболе»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением об игре нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы.

    «Я хотел бы посоветовать Дзюбе: забивай дальше. А то, что вокруг футбола, — здесь немножечко остановись. Это, конечно, ему помогает, у него натура такая, он честолюбивый парень.

    Артем — публичная фигура, он это понимает. Но на его месте я бы говорил больше о футболе», – сказал Непомнящий в эфире телеканала «Наш футбол».

    Ранее сообщалось, что Дзюба может покинуть «Зенит» за 8 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2018 12:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 10:38

      Футбол для него второстепенен - ему больше по душе байки и анекдоты.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 18:17

      у него натура как раз очень болтливая, вот когда сидел на лавке в Зене то его было не слышно не видно, наверно только такой способ может его угомонить ну или хирургическое вмешательство))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 7 апреля 2018, 15:10

      Валерий Кузьмич истину глаголит!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 апреля 2018, 14:58

      Золотые слова

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 апреля 2018, 13:25

      Золотые слова, но сказаны глухому. ***

      4
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 7 апреля 2018, 12:59

      Как всегда - интеллигентно и абсолютно по делу Непомнящий говорит.

      6
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