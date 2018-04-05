Дзюба может покинуть «Зенит» за 8 миллионов

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, на правах аренды выступающий за тульский «Арсенал», может окончательно покинуть петербургский клуб. Сине-бело-голубые готовы отпустить форварда, если за него предложат не менее 8 миллионов евро.

Уход футболиста будет зависеть от решения главного тренера. Действующий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Дзюба провел в РФПЛ 19 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.