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    Дзюба может покинуть «Зенит» за 8 миллионов

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, на правах аренды выступающий за тульский «Арсенал», может окончательно покинуть петербургский клуб. Сине-бело-голубые готовы отпустить форварда, если за него предложат не менее 8 миллионов евро.

    Уход футболиста будет зависеть от решения главного тренера. Действующий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

    В нынешнем сезоне Дзюба провел в РФПЛ 19 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: ФАН

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    05.04.2018 22:29
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 6 апреля 2018, 17:40

      Знакомые звонили из ТУЛЫ говорят подняли коммуналку резко в городе)))))) Не наводит не на какие мысли?

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 6 апреля 2018, 14:43

      За такую сумму, если только сам себя выкупит

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 апреля 2018, 13:08

      ???? дороговато , не супер.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 апреля 2018, 10:53

      у нас вряд ли кто его возьмет за такую цену.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 апреля 2018, 10:24

      Не в Россию что ль ? Такой трансфер может топ-5 позволить. ЦСКА - без денег, Спартак - )))) сами понимаете, в Зените он сейчас. Краснодар вряд ли за 30-летнего отдаст столько. Локо остается ? Или Динамо бомбанет как несколько лет назад ?)))

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 08:32

      В сложную ситуацию попал сейчас Дзюба.

      1
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      Рейтинг: +145

      Danjer 6 апреля 2018, 02:57

      А главного тренера,до сих пор слушают???

      0
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 6 апреля 2018, 00:56

      А мог согласиться на меньшую зп и стать чемпионом с родным Спартаком. Надеюсь, это урок всем рвачам!

      2
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 6 апреля 2018, 00:16

      я просто буду истерически смеяться и стебаться над той командой, которая купит Дзюбиньё за такие огромные деньги!!)))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > dendiesel 6 апреля 2018, 13:12

      думаю веселья не будет..

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 6 апреля 2018, 00:16

      Если только 8 лямов рублей за дрова !

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