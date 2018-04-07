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    Канунников, Рязанцев и Оланаре сыграют с первых минут в матче «СКА-Хабаровск» – «Амкар»

    Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровска» и «Амкара» на матч 25-го тура РФПЛ.

    «СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко, Димидко, Аделейе, Никифоров, Наваловский, Кабутов, Карасев, Канунников, Секульски.

    «Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Идову, Занев, Конде, Рязанцев, Комолов, Гащенков, Гол, Огуде, Оланаре.

    Встреча пройдет сегодня в Хабаровске и начнется в 11:00 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    07.04.2018 10:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 7 апреля 2018, 10:12

      Хабаровчанам в чемпионате уже ничего не светит, поэтому желаю победы пермякам, а Оланаре - забить гол.

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