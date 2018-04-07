Канунников, Рязанцев и Оланаре сыграют с первых минут в матче «СКА-Хабаровск» – «Амкар»

Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровска» и «Амкара» на матч 25-го тура РФПЛ.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко, Димидко, Аделейе, Никифоров, Наваловский, Кабутов, Карасев, Канунников, Секульски.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Идову, Занев, Конде, Рязанцев, Комолов, Гащенков, Гол, Огуде, Оланаре.

Встреча пройдет сегодня в Хабаровске и начнется в 11:00 по московскому времени.

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