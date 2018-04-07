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    «Бавария» надеется, что команду возглавит 30-летний Нагельсман

    Руководство «Баварии» хочет, чтобы клуб по окончании сезона возглавил главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман. По информации Fussball News, 30-летний специалист – главный претендент на пост главного тренера мюнхенского клуба.

    Ранее сообщалось, что специалист был готов покинуть «Хоффенхайм» по ходу нынешнего сезона.

    На данный момент команда под его руководством занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2018 08:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 7 апреля 2018, 10:24

      Будет интересно посмотреть,но вот хватит ли ему авторитета чтобы справится с баварскими суперстар.....

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