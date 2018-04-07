«Бавария» надеется, что команду возглавит 30-летний Нагельсман

Руководство «Баварии» хочет, чтобы клуб по окончании сезона возглавил главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман. По информации Fussball News, 30-летний специалист – главный претендент на пост главного тренера мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось, что специалист был готов покинуть «Хоффенхайм» по ходу нынешнего сезона.

На данный момент команда под его руководством занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.