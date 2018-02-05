Нагельсман готов был покинуть «Хоффенхайм» по ходу сезона

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман по ходу нынешнего сезона задумывался о своей отставке из-за плохих результатов команды.

«По ходу этого сезона были моменты, когда я говорил себе, что покину свой пост в том случае, если дела будут складываться еще хуже. Да, я не озвучивал эти мысли вслух, но был близок к тому, чтобы пойти на этот шаг», – заявил Нагельсман.

После 21-го тура «Хоффенхайм» занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 28 очками.