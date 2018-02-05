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    Нагельсман готов был покинуть «Хоффенхайм» по ходу сезона

    Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман по ходу нынешнего сезона задумывался о своей отставке из-за плохих результатов команды.

    «По ходу этого сезона были моменты, когда я говорил себе, что покину свой пост в том случае, если дела будут складываться еще хуже. Да, я не озвучивал эти мысли вслух, но был близок к тому, чтобы пойти на этот шаг», – заявил Нагельсман.

    После 21-го тура «Хоффенхайм» занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 28 очками.

    Источник: Goal.com

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    05.02.2018 08:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 5 февраля 2018, 09:06

      Достаточно сложно живется середняку,прыгнувшему выше головы и продавшему после этого всех лидеров.

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