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    Витсель назвал главные отличия китайской Суперлиги от европейских топ-лиг

    Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель поделился в интервью Sputnik своими впечатлениями от китайской Суперлиги после перехода более года назад из «Зенита».

    — Шанхай — лучший город в Китае. Но для семьи Тяньцзинь — прекрасное место. Моей семье здесь нравится. Моя старшая дочь уже пошла в школу. По-китайски пока не говорит, но мы будем искать преподавателя.

    — Как вы оцениваете «Тяньцзинь Цюаньцзянь»?

    — Клуб первый год в Суперлиге. И мы, можно сказать, все еще маленькая команда. В этом сезоне мы показали хорошие результаты. Стараюсь каждый день совершенствовать качество клуба.

    – В чем главные особенности чемпионата Китая?

    — Конечно, это не как в Испании, Великобритании или Германии, где проходят лучшие соревнования в Европе. Китайцы играют немного иначе. Здесь есть больше времени думать, больше пространства во время игры. Многие команды с точки зрения тактики не настолько хорошо подготовлены. Как раз с Каннаваро мы отрабатываем тактику. За всю мою карьеру у меня не было настолько интенсивной физической подготовки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2018 11:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 15:29

      Сомнительно что его там все устраивает,кроме зарплаты.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2018, 13:55

      Говорит как тренер: старается каждый день совершенствовать качество клуба

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 апреля 2018, 12:47

      Так говорит, как будто бы играл хоть когда-то в ТОП-лигах :))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > ivanthebest 6 апреля 2018, 14:39

      Португалия в десятке

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > SapogSpb 6 апреля 2018, 22:43

      Я только ЗА!)

      0
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