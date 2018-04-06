Витсель назвал главные отличия китайской Суперлиги от европейских топ-лиг

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель поделился в интервью Sputnik своими впечатлениями от китайской Суперлиги после перехода более года назад из «Зенита».

— Шанхай — лучший город в Китае. Но для семьи Тяньцзинь — прекрасное место. Моей семье здесь нравится. Моя старшая дочь уже пошла в школу. По-китайски пока не говорит, но мы будем искать преподавателя.

— Как вы оцениваете «Тяньцзинь Цюаньцзянь»?

— Клуб первый год в Суперлиге. И мы, можно сказать, все еще маленькая команда. В этом сезоне мы показали хорошие результаты. Стараюсь каждый день совершенствовать качество клуба.

– В чем главные особенности чемпионата Китая?

— Конечно, это не как в Испании, Великобритании или Германии, где проходят лучшие соревнования в Европе. Китайцы играют немного иначе. Здесь есть больше времени думать, больше пространства во время игры. Многие команды с точки зрения тактики не настолько хорошо подготовлены. Как раз с Каннаваро мы отрабатываем тактику. За всю мою карьеру у меня не было настолько интенсивной физической подготовки.