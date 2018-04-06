Головин сделал важный шаг к переходу в «Арсенал»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин отметился голом в матче против «Арсенала» (1:4). Российский игрок результативно исполнил штрафной удар.

«Арсенал» давно просматривал Головина. Уже летом игрок может уехать в Англию. В нашем материале вы найдете интересное пересечение в жизни Арсена Венгера и Головина, которое тоже имеет значение.

В этой игре были и другие положительные моменты для Гончаренко и его команды.

Самый важный гол в карьере Головина. Ждем в «Арсенале»?