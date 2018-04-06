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    Головин сделал важный шаг к переходу в «Арсенал»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин отметился голом в матче против «Арсенала» (1:4). Российский игрок результативно исполнил штрафной удар.

    «Арсенал» давно просматривал Головина. Уже летом игрок может уехать в Англию. В нашем материале вы найдете интересное пересечение в жизни Арсена Венгера и Головина, которое тоже имеет значение.

    В этой игре были и другие положительные моменты для Гончаренко и его команды.

    Самый важный гол в карьере Головина. Ждем в «Арсенале»?

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2018 10:54
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 15:22

      Как знать уедет Головин в АПЛ или нет,но в случае перехода он не ослабит Арсенал.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 6 апреля 2018, 14:28

      Когда Головин будет действительно в шаге от перехода в Арсенал, тогда и будете писать

      3
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 6 апреля 2018, 13:50

      да не купят они, может и хотят только ЦСКА наверняка такую цену заломит что не унесешь!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +3136

      m40 > Александ1982 7 апреля 2018, 09:32

      Больше 15 миллионов на сегодня никто не даст. А это для Англии сегодня немного, вон за защитников по 80 миллионов отдают и ничего. Там сумасшедшие деньги крутятся. А после ЧМ цена может подняться, но это уже от него зависит.

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > m40 7 апреля 2018, 14:14

      посмотрим как проявит себя в сборной, но Англией не пахнет, либо скамейка ждет там

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 6 апреля 2018, 12:44

      наверное пора ему Европу покорять))

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 6 апреля 2018, 12:33

      с такими, как головин, арсенал и в лигу европы попадать не будет, а бить штрафные могут не хуже и куман, мостовой, стоичков,,, а про одногодок головина... их вагон и маленькая тележка, хватить пиарить игрока, ЧМ все расставит по местам,,,

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 6 апреля 2018, 12:31

      да Венгер последний сезон в Арсенале.... ему все равно на русских игроков.

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Obojaemiy 7 апреля 2018, 07:42

      Мне кажется, после Аршавина у Венгера на русских сильная изжога. Не будет в Арсенале Головина!

      0
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 6 апреля 2018, 12:29

      Кроме штрафного ничего не показал...

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 6 апреля 2018, 12:23

      Венгер сказал, что Головин не входит в сферу их интересов.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 апреля 2018, 12:01

      Хорош писать херню! Тем более если Венгер летом уйдет...

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 6 апреля 2018, 11:44

      Ну очень я сомневаюсь в такой сделке...

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