Семак: «Хотел подписать для «Уфы» Дзюбу, Шатова и Новосельцева, но они нам не по карману»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что был заинтересован в приобретении трех игроков «Зенита» – Артема Дзюбы, Ивана Новосельцева и Олега Шатова.

Напомним, Дзюба и Новосельцев на правах аренды перешли в тульский «Арсенал», Шатов – в «Краснодар».

– Дзюба, Шатов – вам не хотелось таких игроков?

– Мне бы хотелось и Артема, и Олега, и Новосельцева – всех их видеть в команде. Но желания и возможности очень сложно сходятся у нас. Мы не можем спорить с «Арсеналом», даже тульским, по финансовой составляющей. Естественно, что близость Москвы и финансовые условия ближе даже не столько Артему, сколько «Зениту».

– Вы даже не пытались?

– Мы понимаем, о каких суммах идет речь. Поэтому это запредельные для нас, так же как и с Сашей Анюковым. Очень хотели видеть и Сашу Анюкова, но я думаю, что нам это, к сожалению, не по карману.