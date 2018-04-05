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    Семак: «Хотел подписать для «Уфы» Дзюбу, Шатова и Новосельцева, но они нам не по карману»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что был заинтересован в приобретении трех игроков «Зенита»Артема Дзюбы, Ивана Новосельцева и Олега Шатова.

    Напомним, Дзюба и Новосельцев на правах аренды перешли в тульский «Арсенал», Шатов – в «Краснодар».

    – Дзюба, Шатов – вам не хотелось таких игроков?

    – Мне бы хотелось и Артема, и Олега, и Новосельцева – всех их видеть в команде. Но желания и возможности очень сложно сходятся у нас. Мы не можем спорить с «Арсеналом», даже тульским, по финансовой составляющей. Естественно, что близость Москвы и финансовые условия ближе даже не столько Артему, сколько «Зениту».

    – Вы даже не пытались?

    – Мы понимаем, о каких суммах идет речь. Поэтому это запредельные для нас, так же как и с Сашей Анюковым. Очень хотели видеть и Сашу Анюкова, но я думаю, что нам это, к сожалению, не по карману.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    05.04.2018 21:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 апреля 2018, 15:35

      7-8 млн. рублей, за всех.

      2
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 5 апреля 2018, 21:16

      Новосельцева вполне можно было подписать вести клубные твитер и инстаграмм

      0
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Бакланы доедают крышу 7 апреля 2018, 01:08

      А пускай бакланов-крышеедов отстреливает.

      1
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу > Viktor781 7 апреля 2018, 14:01

      мы всей стаей твоя крыша клевать)))

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Бакланы доедают крышу 7 апреля 2018, 15:08

      А, Вы русский не понимать. Манчини можно скушать.

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