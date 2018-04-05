Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селихов считает, что у Промеса не было кризиса

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» (3:0).

    – Было видно, что Промес хотел забить и выйти из кризиса. Для него это важно было?

    – Для любого игрока важно забивать мячи, тем более у Квинси не было никакого кризиса, он всегда играл на команду, всегда старался. Но иногда бывает, что не получается, не идет.

    – Почему пропустили на последних минутах?

    – Расслабились и получили необязательный гол. Будем работать.

    – Что тренер после матча сказал по этому поводу?

    – Сказал мне, чтобы говорил защитникам быть злее, играть до конца.

    В полуфинале «Спартак» сыграет против «Тосно».

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2018 00:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2018, 08:22

      Да не важно был кризис или нет,Промес всегда Промес.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11