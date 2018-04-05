Селихов считает, что у Промеса не было кризиса

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» (3:0).

– Было видно, что Промес хотел забить и выйти из кризиса. Для него это важно было?

– Для любого игрока важно забивать мячи, тем более у Квинси не было никакого кризиса, он всегда играл на команду, всегда старался. Но иногда бывает, что не получается, не идет.

– Почему пропустили на последних минутах?

– Расслабились и получили необязательный гол. Будем работать.

– Что тренер после матча сказал по этому поводу?

– Сказал мне, чтобы говорил защитникам быть злее, играть до конца.

В полуфинале «Спартак» сыграет против «Тосно».