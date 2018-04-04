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    Каземиро: «Роналду тренируется как машина»

    Полузащитник «Реала» Каземиро назвал восхитительной игру своего партнера по команде Криштиану Роналду в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Португалец отметился в этой встрече дублем.

    «Роналду тренируется как машина и не перестает удивлять на каждом занятии. Остается только аплодировать и наслаждаться тем, что он делает для команды сезон за сезоном. Сегодня он был восхитителен. Он – лучший», – заявил бразилец.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал», завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Мадриде 11 апреля.

    Роналду дважды забил Буффону. И вошел в историю

    Источник: УЕФА

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    04.04.2018 11:07
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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 11:43

      Вот так работает настоящий профессионал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 4 апреля 2018, 19:44

      А почему другие так не хочет тренироваться, как Бэйл,Бензема,Мората и другие высокорослые футболисты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3434

      FRZZ 4 апреля 2018, 13:50

      А российские футболисты считают, что им так тренироваться на хрен не нужен.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 4 апреля 2018, 13:20

      хороши голы !...интересно ему просто везёт или и правда гений? а может это просто так получается, когда вся и очень сильная команда заточена под него ?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > САДЫЧОК 4 апреля 2018, 13:27

      Это нам повезло, что можем наблюдать за его великой игрой в реальном времени!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +202

      Ronko > САДЫЧОК 4 апреля 2018, 14:46

      Человек 15 лет уже доказывает свой уровень, а люди до сих пор обсуждают "везение", да уж.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 4 апреля 2018, 13:02

      Аллегри опять перемудрил чего-то, хотя можно было сыграть в свою обычную игру и тогда шансов было бы побольше, а так провал, как и в финале. один вопрос: зачем косту ставить на правый фланг а дибалу вторым форвардом, что за херня?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 4 апреля 2018, 14:04

      выгонять надо аллегри ! ну сыграл бы ювентус в автобус и что? тогда бы реал закрыл центр поля и вскрыл бы ювентус на флангах ! ювентус слабее это было очевидно еще до этой игры !

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 апреля 2018, 12:57

      вот болотному бы такие ноги и главное мозги

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 4 апреля 2018, 12:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гол хорош, но не без доли везения. Раз за разом пересматривая момент задаюсь одним вопросом. Что делает защитник рядом с Кристиной? Щелкает клювом? Тут ведь достаточно было хоть маленько плечом ткнуть в корпус и Роналду не подстроился бы так идеально и скорее всего бы не попал.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Manilov 4 апреля 2018, 12:18

      У Юве защита в силу возраста такая, что пока разворачиваться будут, Роналду до своих ворот и обратно сгоняет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Manilov 4 апреля 2018, 13:13

      Можно процитировать в данном случае Массимо, о том, что футбол состоит из ошибок. Не было бы ошибок, не было бы голов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 4 апреля 2018, 11:51

      Может ведь...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 4 апреля 2018, 11:51

      Не просто как машина, я искал его методику тренировок, когда нашел и прочел то
      больше не хотел по ней заниматься)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Fetax 4 апреля 2018, 12:00

      Она только для профессионалов, очень сложная

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > кузнецов артем 4 апреля 2018, 23:52

      а можно источник?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > iron_Savior 5 апреля 2018, 09:45

      https://fitseven.ru/programmy/trenirovki-zvezd/programma-trenirovok-krishtianu-ronaldo

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 апреля 2018, 11:49

      Если я не ошибаюсь,то КриРо всего второй игрок в мире,когда чужие фанаты аппладировали не своему игроку.Первый Роналдинье.Правильно????

      4
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Татарин за ЦСКА 4 апреля 2018, 11:55

      я уверен, что тому же месси тоже где-о аппладировали)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > DeStar 4 апреля 2018, 11:57

      Не было,все бы знали

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > Татарин за ЦСКА 4 апреля 2018, 12:02

      Да,точно. В 2005-м. В "Сантьяго Бернабеу".))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Татарин за ЦСКА 4 апреля 2018, 12:06

      Да, было такое, когда Барса Реал порвала 3-0 на Бернабеу.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Danish Dynamite 4 апреля 2018, 13:36

      Ну это рукоплескали Роналдинье

      1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 4 апреля 2018, 14:05

      кройф ! ему аплодили болелы реала !

      -2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 4 апреля 2018, 14:06

      иньесте аплодируют на каждом стадионе в испании ! по понятной причине !

      -2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 4 апреля 2018, 14:56

      я именно про забитые голы,а не просто так.

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 4 апреля 2018, 15:05

      тогда кройф и роналдиньо !

      -1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Татарин за ЦСКА 4 апреля 2018, 18:29

      странный ты тип! всё минусуешь меня! неужели тебе не чем заняться?!

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