Каземиро: «Роналду тренируется как машина»

Полузащитник «Реала» Каземиро назвал восхитительной игру своего партнера по команде Криштиану Роналду в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Португалец отметился в этой встрече дублем.

«Роналду тренируется как машина и не перестает удивлять на каждом занятии. Остается только аплодировать и наслаждаться тем, что он делает для команды сезон за сезоном. Сегодня он был восхитителен. Он – лучший», – заявил бразилец.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал», завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Мадриде 11 апреля.

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