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Каземиро: «Роналду тренируется как машина»

4 апреля 2018, 11:07
31

Полузащитник «Реала» Каземиро назвал восхитительной игру своего партнера по команде Криштиану Роналду в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Португалец отметился в этой встрече дублем.

«Роналду тренируется как машина и не перестает удивлять на каждом занятии. Остается только аплодировать и наслаждаться тем, что он делает для команды сезон за сезоном. Сегодня он был восхитителен. Он – лучший», – заявил бразилец.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал», завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Мадриде 11 апреля.

Роналду дважды забил Буффону. И вошел в историю

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Ювентус Роналду Криштиану Каземиро
Комментарии (31)
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dzhanavar
1522830784
Аплодировали стоя даже почитатели Ювентуса. Аплодировал весь мир! Мы вчера увидели футбольный шедевр!
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acer2003
1522831149
Да,невероятный гол ! Криштиан- гений !
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Татарин за ЦСКА
1522831693
Все по делу сказал бразилец
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Татарин за ЦСКА
1522831770
Если я не ошибаюсь,то КриРо всего второй игрок в мире,когда чужие фанаты аппладировали не своему игроку.Первый Роналдинье.Правильно????
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кузнецов артем
1522831866
Не просто как машина, я искал его методику тренировок, когда нашел и прочел то больше не хотел по ней заниматься)
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Urry
1522831893
Может ведь...
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Manilov
1522833191
Гол хорош, но не без доли везения. Раз за разом пересматривая момент задаюсь одним вопросом. Что делает защитник рядом с Кристиной? Щелкает клювом? Тут ведь достаточно было хоть маленько плечом ткнуть в корпус и Роналду не подстроился бы так идеально и скорее всего бы не попал.
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Полная Канистра
1522835864
вот болотному бы такие ноги и главное мозги
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Dizayner
1522836165
Аллегри опять перемудрил чего-то, хотя можно было сыграть в свою обычную игру и тогда шансов было бы побольше, а так провал, как и в финале. один вопрос: зачем косту ставить на правый фланг а дибалу вторым форвардом, что за херня?
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САДЫЧОК
1522837204
хороши голы !...интересно ему просто везёт или и правда гений? а может это просто так получается, когда вся и очень сильная команда заточена под него ?
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