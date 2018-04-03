Роналду дважды забил Буффону. И вошел в историю

«Реал» разгромил «Ювентус» в Турине.

«Реал» и «Ювентус» играли в финале Лиги чемпионов предыдущего сезона. Тогда в равной игре мадридцы все-таки довели дело до победы, а счет – до разгромного. «Реал» забил четыре мяча, двумя из которых отметился Криштиану Роналду. «Мысль о том, что я буду играть против Роналду, не дает мне спать по ночам», – жаловался перед игрой Джанлуиджи Буффон. В предыдущем сезоне звездного вратаря лишили мечты. Сейчас все тоже под большим вопросом.

«Реал» открыл счет уже на третьей минуте. Де Шильо провалился на правом фланге, а Криштиану замкнул прострел. Табло остановилось на отметке 02:47, когда мяч пересек линию. Это самый быстрый еврокубковый гол в карьере Роналду.

twit text — PermaFootball (@permafo) 3 апреля 2018 г.

Этот мяч стал для него историческим и еще в одном рейтинге. Роналду – первый игрок в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить в десяти играх подряд. За эти матчи он отличился 16 раз.

twit text — OptaJose (@OptaJose) 3 апреля 2018 г.

Кстати, Криштиану Роналду забил «Ювентусу» уже девять голов в Лиге чемпионов. По мячам в ворота туринцев португалец безоговорочно лидирует. У ближайших преследователей только по четыре гола. Кажется, Роналду своего любимого соперника уже нашел.

Еще есть интересная статистика ударов в створ от Криштиану в играх против Буффона. Его второй в этом матче гол сделал ее еще удивительнее. Теперь девять из последних 11-ти ударов Роналду по воротам Буффона заканчивались голами.

Роналду забил такой мяч, от которого закричали абсолютно все. В зачатках этого момента плохо сыграл Кьеллини. Но удар португальца произошел уже тогда, когда все вернулись на свои позиции.

twit text — Steven Friel (@Bazinga888) 3 апреля 2018 г.

Кстати, только девять клубов за всю историю Лиги чемпионов забили больше голов, чем Криштиану Роналду.

twit text — ESPN FC (@ESPNFC) 3 апреля 2018 г.

Гол Марсело добил хозяев. 3:0 – это уже разгром. За «Ювентус» в этом противостоянии говорило то, что клуб остается последним, кому удавалось выбить «Реал» из Лиги чемпионов. Произошло это в 2015 году, когда туринцы дошли до финала. Там они проиграли «Барселоне». Но первый матч не оставляет уже никаких возможностей что-то изменить. «Ювентус» провалился, а Роналду снова сыграл решающую роль.

Текстовый онлайн матча «Ювентус» – «Реал»