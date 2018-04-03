Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду дважды забил Буффону. И вошел в историю


    3
    Голосов: 12
    03.04.2018 22:10
    «Реал» разгромил «Ювентус» в Турине.

    «Реал» и «Ювентус» играли в финале Лиги чемпионов предыдущего сезона. Тогда в равной игре мадридцы все-таки довели дело до победы, а счет – до разгромного. «Реал» забил четыре мяча, двумя из которых отметился Криштиану Роналду. «Мысль о том, что я буду играть против Роналду, не дает мне спать по ночам», – жаловался перед игрой Джанлуиджи Буффон. В предыдущем сезоне звездного вратаря лишили мечты. Сейчас все тоже под большим вопросом.

    «Реал» открыл счет уже на третьей минуте. Де Шильо провалился на правом фланге, а Криштиану замкнул прострел. Табло остановилось на отметке 02:47, когда мяч пересек линию. Это самый быстрый еврокубковый гол в карьере Роналду.

    Этот мяч стал для него историческим и еще в одном рейтинге. Роналду – первый игрок в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить в десяти играх подряд. За эти матчи он отличился 16 раз.

    Кстати, Криштиану Роналду забил «Ювентусу» уже девять голов в Лиге чемпионов. По мячам в ворота туринцев португалец безоговорочно лидирует. У ближайших преследователей только по четыре гола. Кажется, Роналду своего любимого соперника уже нашел.

    Еще есть интересная статистика ударов в створ от Криштиану в играх против Буффона. Его второй в этом матче гол сделал ее еще удивительнее. Теперь девять из последних 11-ти ударов Роналду по воротам Буффона заканчивались голами.

    Роналду забил такой мяч, от которого закричали абсолютно все. В зачатках этого момента плохо сыграл Кьеллини. Но удар португальца произошел уже тогда, когда все вернулись на свои позиции.

    Кстати, только девять клубов за всю историю Лиги чемпионов забили больше голов, чем Криштиану Роналду.

    Гол Марсело добил хозяев. 3:0 – это уже разгром. За «Ювентус» в этом противостоянии говорило то, что клуб остается последним, кому удавалось выбить «Реал» из Лиги чемпионов. Произошло это в 2015 году, когда туринцы дошли до финала. Там они проиграли «Барселоне». Но первый матч не оставляет уже никаких возможностей что-то изменить. «Ювентус» провалился, а Роналду снова сыграл решающую роль.

    Текстовый онлайн матча «Ювентус» – «Реал»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: -16

      sport1409 5 апреля 2018, 11:12

      Прогнозы футбольных мaтчей -> bets-info.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 апреля 2018, 09:49

      Роналду круто сыграл, что есть. Последние годы в плей-офф ЛЧ прямо рвёт. Что сказать, мощно, мощно...
      Жду ответа от Месси и Ко сегодня.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 4 апреля 2018, 08:11

      Ювентус вообще вышел в 1/4 чудом. Его Тоттенхем возил в обоих матчах и не прошёл лишь потому, что расслабился в ответке на 10 минут. С Реалом должны были биться "шпоры", и они могли бы дать настоящий равный бой, а то и пройти, как в группе осенью.

      Ничего не имею против Юве, но он одряхлел и посыпался. Им нужно омоложение - прежде всего, обороны. Какие бы ни были великими Буффон, Кьеллини и Барцальи - им 40, 33 и 36, а альтернативы и близко нет. Смешно рассчитывать, что они вытащат против условных Месси и КР.

      Скамейка короткая. Пара ключевых игроков выбыла - всё, кранты.
      Смирись уже, Ювентус. Обновляй оборону. Делайте ставку на молодых.
      Ювентус не мавзолей, Лениных плодить не надо.

      Реал показал всю пропасть между вами. Да и Тоттенхем наколотил бы вам, будь чуток поудачливее.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +169

      TY13R > Danish Dynamite 4 апреля 2018, 17:10

      Ощутимо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 4 апреля 2018, 07:55

      Роналду, есть Роналду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 4 апреля 2018, 07:46

      ну роналду ну и су***ин сын слов нет одни буквы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > х** вам всем 4 апреля 2018, 09:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      аналду он

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 4 апреля 2018, 07:27

      Буффона жалко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      leonleon 4 апреля 2018, 07:06

      Статья переписана со слов комментатора Матч ТВ Черданцева. Как-то стыдно должно быть за такой материал. Все телезрители это слышали и не одному разу во время матча.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 4 апреля 2018, 07:04

      плачущий убийца )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 4 апреля 2018, 06:44

      Злодей однако

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Asdfrthnds 4 апреля 2018, 06:27

      Играют в футбол все, а забивают Роналду и Месси.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11