Асамоа, Бентанкур, Коста – в основе «Ювентуса» на матч с «Реалом»; Роналду и Бензема сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и мадридским «Реалом».

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Барцальи, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Бентанкур, Коста, Дибала, Алекс Сандро, Игуаин.

«Реал»: Навас, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Роналду, Бензема.

Игра начнется в 21:45 по Москве на «Ювентус Стэдиум» в Турине. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

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