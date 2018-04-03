Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Асамоа, Бентанкур, Коста – в основе «Ювентуса» на матч с «Реалом»; Роналду и Бензема сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и мадридским «Реалом».

    «Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Барцальи, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Бентанкур, Коста, Дибала, Алекс Сандро, Игуаин.

    «Реал»: Навас, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Роналду, Бензема.

    Игра начнется в 21:45 по Москве на «Ювентус Стэдиум» в Турине. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2018 20:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 3 апреля 2018, 21:15

      У Юве проблемы с составом, раз Де Шильо попал и Асамоа с Бентакуром

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11