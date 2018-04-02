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    Яковлев: «В Краснодаре всегда тяжело играть, но у «Анжи» есть характер»

    Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев рассчитывал на три очка в прошедшем матче 24-го тура РФПЛ с «Краснодаром».

    «Хотелось бы выиграть, конечно. В Краснодаре всегда тяжело играть: отличный стадион, отличная поддержка болельщиков, игроки топ-уровня. Но у нас есть характер. Слава богу, что сравняли.

    Очки будем считать в конце чемпионата. С хорошим настроением едем в Махачкалу. Впереди нас ждут шесть финалов. У «Анжи» не все так страшно», – сказал Яковлев.

    Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Анжи» завершился со счетом 1:1.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.04.2018 08:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 3 апреля 2018, 17:44

      характер есть -однозначно !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 2 апреля 2018, 09:14

      жаль, хотелось бы быков видеть вместо бомжей в тройке

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 2 апреля 2018, 08:36

      Парадокс!!!

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