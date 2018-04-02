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  • Яковлев: «В Краснодаре всегда тяжело играть, но у «Анжи» есть характер»

Яковлев: «В Краснодаре всегда тяжело играть, но у «Анжи» есть характер»

2 апреля 2018, 08:15
3

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев рассчитывал на три очка в прошедшем матче 24-го тура РФПЛ с «Краснодаром».

«Хотелось бы выиграть, конечно. В Краснодаре всегда тяжело играть: отличный стадион, отличная поддержка болельщиков, игроки топ-уровня. Но у нас есть характер. Слава богу, что сравняли.

Очки будем считать в конце чемпионата. С хорошим настроением едем в Махачкалу. Впереди нас ждут шесть финалов. У «Анжи» не все так страшно», – сказал Яковлев.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Анжи» завершился со счетом 1:1.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Анжи Краснодар Яковлев Павел
Комментарии (3)
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upiter622
1522647387
Парадокс!!!
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тётя ASYA
1522649656
жаль, хотелось бы быков видеть вместо бомжей в тройке
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Mr_Murder
1522766641
характер есть -однозначно !
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