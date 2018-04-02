Яковлев: «В Краснодаре всегда тяжело играть, но у «Анжи» есть характер»

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев рассчитывал на три очка в прошедшем матче 24-го тура РФПЛ с «Краснодаром».

«Хотелось бы выиграть, конечно. В Краснодаре всегда тяжело играть: отличный стадион, отличная поддержка болельщиков, игроки топ-уровня. Но у нас есть характер. Слава богу, что сравняли.

Очки будем считать в конце чемпионата. С хорошим настроением едем в Махачкалу. Впереди нас ждут шесть финалов. У «Анжи» не все так страшно», – сказал Яковлев.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Анжи» завершился со счетом 1:1.