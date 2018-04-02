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    Гвардиола опасается атакующего трио «Ливерпуля»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опасается нападения «Ливерпуля» в предстоящем очном противостоянии в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    «Салах, Мане и Фирмино очень сложно остановить, это действительно фантастические футболисты. Важно – забить свои голы, мы постараемся сделать это, но нельзя отрицать того, что тройка нападения «красных», Чемберлен в середине плюс защита с ван Дейком​ – это необыкновенная команда», – цитирует слова Гвардиолы Liverpool Echo.

    Напомним, матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» пройдут 4 и 10 апреля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2018 06:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 апреля 2018, 00:16

      Ждём пиршество голов)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +575

      Mark68 2 апреля 2018, 20:40

      и правильно делает!), две игры-это не чемпионат "тащить"!)

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 09:25

      Даже с уходом Коутиньо ,Ливерпуль представляет угрозу для любого соперника.

      5
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 2 апреля 2018, 07:52

      Гвардиола последнее время лукавый до ужаса

      3
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      Рейтинг: +575

      Mark68 > Евгений П 2 апреля 2018, 20:42

      ....а "лукавый" он потому,что знает,что следующий сезон будет "не Их")

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 2 апреля 2018, 07:10

      Интересное будет противостояние !

      4
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