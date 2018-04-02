Гвардиола опасается атакующего трио «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опасается нападения «Ливерпуля» в предстоящем очном противостоянии в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Салах, Мане и Фирмино очень сложно остановить, это действительно фантастические футболисты. Важно – забить свои голы, мы постараемся сделать это, но нельзя отрицать того, что тройка нападения «красных», Чемберлен в середине плюс защита с ван Дейком​ – это необыкновенная команда», – цитирует слова Гвардиолы Liverpool Echo.

Напомним, матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» пройдут 4 и 10 апреля.