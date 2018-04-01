Матч против «Ростова» – 800-й в карьере Игнашевича

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вышел в стартовом составе на матч 24-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:0, первый тайм).

Этот матч стал 800-м для россиянина на профессиональном уровне. Он дебютировал за «Крылья Советов» в 1999 году и с тех пор провел 482 матча в чемпионате России, 56 кубковых матча, 142 еврокубковых встречи и 120 игр за сборную России.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.