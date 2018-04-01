Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матч против «Ростова» – 800-й в карьере Игнашевича

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вышел в стартовом составе на матч 24-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:0, первый тайм).

    Этот матч стал 800-м для россиянина на профессиональном уровне. Он дебютировал за «Крылья Советов» в 1999 году и с тех пор провел 482 матча в чемпионате России, 56 кубковых матча, 142 еврокубковых встречи и 120 игр за сборную России.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2018 19:27
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 2 апреля 2018, 02:46

      И точка ещё не поставлена, даст Бог увидим и следующий юбилей, ну хотя бы в 100 матчах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 1 апреля 2018, 23:58

      а 1000-ый слабо...???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 21:17

      Молодец с круглой датой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 1 апреля 2018, 20:12

      Серьёзное достижение одного из лучших российских защитников за всю историю, по крайней мере новейшую!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 1 апреля 2018, 20:10

      РОСТСЕЛЬМАШ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 апреля 2018, 19:55

      с юбилейным Сергея!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 апреля 2018, 19:42

      ВЕТЕРАН!!! По клубам не бегал, не ныл и не скандалил!!!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 апреля 2018, 19:33

      Молодец Сергей. Играет в цска уже от безысходности. Что они дальше будут делать без братьев и сереги)с набабкиным будут)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11