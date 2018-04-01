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    Гаджиев: «Такие команды, как «Амкар», очень много значат для РФПЛ»

    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1). Напомним, что встреча была перенесена из Перми в Москву из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Звезда».

    «Сегодняшняя игра дала ответ на многие вопросы. Во-первых, футбол – игра для зрителей. Матч всегда проходит ярко, если есть хорошая эмоциональная поддержка, даже если соперника поддерживают сильнее. Во-вторых, хорошее поле. «Амкар» отнял очки почти у всех лидеров чемпионата, играя в гостях. Сегодняшняя игра подтвердила правильное решение руководства клуба о переносе игры в Москву.

    Очень рад, что команда мужественно выдерживает финансовые сложности и проблемы. Такие команды, как «Амкар», которые справляются со всеми трудностями, очень много значат для российского чемпионата.

    «Амкар» сегодня заработал деньги, которых ему не хватает. Поле в Перми не хуже, чем любое другое искусственное, которое есть в других городах. «Амкар» играл в Уфе, и там поле не лучше, чем в Перми. Мне обидно, потому что команда находится в трудном положении, но люди, которые там работают, – профессионалы.

    Хочу пожелать удачи «Локомотиву» и Юрию Павловичу Семину. На протяжении почти всего сезона они показывают качественный футбол. Хотелось бы, чтобы они сохранили этот уровень и довели дело до конца. В любом случае, борьба за чемпионство будет непростая», – сказал Гаджиев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2018 07:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 апреля 2018, 12:15

      За Амкар не болею - но , браво Амкар, просто математически точный расчет и профессионализм

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 1 апреля 2018, 10:17

      Амкар - молодцы, и денег срубили, и 3 очка вяли, и критиков мордой в говно опустили

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