Гаджиев: «Такие команды, как «Амкар», очень много значат для РФПЛ»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1). Напомним, что встреча была перенесена из Перми в Москву из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Звезда».

«Сегодняшняя игра дала ответ на многие вопросы. Во-первых, футбол – игра для зрителей. Матч всегда проходит ярко, если есть хорошая эмоциональная поддержка, даже если соперника поддерживают сильнее. Во-вторых, хорошее поле. «Амкар» отнял очки почти у всех лидеров чемпионата, играя в гостях. Сегодняшняя игра подтвердила правильное решение руководства клуба о переносе игры в Москву.

Очень рад, что команда мужественно выдерживает финансовые сложности и проблемы. Такие команды, как «Амкар», которые справляются со всеми трудностями, очень много значат для российского чемпионата.

«Амкар» сегодня заработал деньги, которых ему не хватает. Поле в Перми не хуже, чем любое другое искусственное, которое есть в других городах. «Амкар» играл в Уфе, и там поле не лучше, чем в Перми. Мне обидно, потому что команда находится в трудном положении, но люди, которые там работают, – профессионалы.

Хочу пожелать удачи «Локомотиву» и Юрию Павловичу Семину. На протяжении почти всего сезона они показывают качественный футбол. Хотелось бы, чтобы они сохранили этот уровень и довели дело до конца. В любом случае, борьба за чемпионство будет непростая», – сказал Гаджиев.