Ринат Билялетдинов не даст футболистам «СКА-Хабаровска» доигрывать сезон

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов дал понять, что его команда не будет в оставшихся матчах сезона играть без должной самоотдачи. Дальневосточники в РФПЛ идут последними.

«В оставшихся матчах сезона не позволю команде превратиться в доигрывающую. Надеюсь уловить желание игроков проявить себя. Возможно, близость финиша позволит им перешагнуть то, что им мешает.

Не буду говорить про очки. Моя задача сделать футболистов чуть лучше. Необходимо наладить командные взаимодействия. На создание коллектива нужно время. Здорово, что игроков, которые бы махнули на футбол рукой, я у себя в команде не вижу. Но, если такие появятся, играть они не будут», – сказал тренер.

Отрыв хабаровчан до зоны переходных матчей – 11 очков.