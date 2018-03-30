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  • Ригони: «По российским дорогам нужно ездить осторожно, чтобы не тратить потом много денег на ремонт авто»

Ригони: «По российским дорогам нужно ездить осторожно, чтобы не тратить потом много денег на ремонт авто»

30 марта 2018, 13:36
18

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о российских дорогах. По словам футболиста, он старается ездить осторожно, чтобы потом не тратить много средств на ремонт автомобиля.

Также аргентинец рассказал, как однажды его на 40 минут задержали сотрудники ГИБДД.

«Русские дороги, если честно, не очень. Некоторые в хорошем состоянии, но есть и такие, по которым сложно передвигаться. И я немного страдаю от этого. На своей машине всегда стараюсь быть осторожнее и еду не очень быстро. Иначе придется тратить очень много денег на ремонт. Но такова жизнь, нужно адаптироваться к любым условиям.

Кстати, меня остановили сотрудники ГИБДД после одного из домашних матчей. Я довез Дриусси до дома и поехал к себе. Я всегда подвожу его после матчей в Санкт-Петербурге. Я был в зенитовской форме. Меня неожиданно остановили и попросили документы. Это все очень долго продолжалось, я застрял минут на 40. Они реально мурыжили меня. Только представьте, все это происходило при температуре минус 10. Я страшно замерз и абсолютно не понимал, что происходит.

Пришлось даже звонить переводчице, чтобы она объяснила мне, как себя вести. Со мной в машине еще ехал Лео Паредес. В итоге нам вдвоем как-то удалось решить эту ситуацию. Думаю, что они поняли, что мы совсем иностранцы и ловить тут нечего. Как мне потом рассказали, это была простая проверка документов. Никаких правил я не нарушал. Такая вот история», – сказал Ригони.

Напомним, хавбек перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» летом 2017 года.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Ригони Эмилиано
Комментарии (18)
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mialkov
1522406864
Аргентина по состоянию дорог и развитию дорожной инфраструктуры занимает 172 место в мире. Россия находится по этому показателю на 41 месте. Так что, Ригони, можешь ездить по нашим дорогам спокойнее, чем у себя на родине.
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порт
1522406945
Русские дороги, если честно, не очень. ======================= Да ты сама скромность.
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ilichkadr
1522407322
Емеля, ты в России не первый день и должен понимать, что язык ГИБДД это наличное бабло. Чем больше дашь, тем быстрее уедешь.
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alp
1522409486
а не надо было так занижать приору!!!! а вообще, конечно, диву даешься, почему асфальт у нас сходит с дорог вместе со снегом, и почему я на ЗСД подлетаю на каждом ***** шве. почему у дорожников руки из жопы и они не могут состыковать дорожное полотно заподлицо????
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pato08
1522413156
Да можешь вообще не ездить на авто!!! С общественным транспортом в Питере все хорошо, в отличие от других регионов
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anatolich72
1522413284
Если бы ты играл как языком мелешь а болтунов не по делу у нас своих хватает.
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Zenmaster
1522414800
Наверное только в Питере за баранку сел , поэтому и хуню порет !!!
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Yarrom89
1522415224
Это Россия, детка!) Замерз бедолага, приключения аргентинцев в России)
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Viper for CSKA
1522418217
У нас и по дорогам ходить нужно осторожно. Хотя в Европе он не играл вроде, а Аргентина та ещё дыра в плане инфраструктуры. Не понятно, где он лучше видел дороги.
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Kulimen
1522420614
Уже давно б купил вертушку.
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