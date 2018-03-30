Ригони: «По российским дорогам нужно ездить осторожно, чтобы не тратить потом много денег на ремонт авто»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о российских дорогах. По словам футболиста, он старается ездить осторожно, чтобы потом не тратить много средств на ремонт автомобиля.

Также аргентинец рассказал, как однажды его на 40 минут задержали сотрудники ГИБДД.

«Русские дороги, если честно, не очень. Некоторые в хорошем состоянии, но есть и такие, по которым сложно передвигаться. И я немного страдаю от этого. На своей машине всегда стараюсь быть осторожнее и еду не очень быстро. Иначе придется тратить очень много денег на ремонт. Но такова жизнь, нужно адаптироваться к любым условиям.

Кстати, меня остановили сотрудники ГИБДД после одного из домашних матчей. Я довез Дриусси до дома и поехал к себе. Я всегда подвожу его после матчей в Санкт-Петербурге. Я был в зенитовской форме. Меня неожиданно остановили и попросили документы. Это все очень долго продолжалось, я застрял минут на 40. Они реально мурыжили меня. Только представьте, все это происходило при температуре минус 10. Я страшно замерз и абсолютно не понимал, что происходит.

Пришлось даже звонить переводчице, чтобы она объяснила мне, как себя вести. Со мной в машине еще ехал Лео Паредес. В итоге нам вдвоем как-то удалось решить эту ситуацию. Думаю, что они поняли, что мы совсем иностранцы и ловить тут нечего. Как мне потом рассказали, это была простая проверка документов. Никаких правил я не нарушал. Такая вот история», – сказал Ригони.

Напомним, хавбек перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» летом 2017 года.