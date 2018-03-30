Губернатор Ростовской области недоволен газоном на «Олимпе-2»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о состоянии газона стадиона «Олимп-2», на котором пройдет матч местного «Ростова» с ЦСКА в ближайшем туре.

«Состояние поля к игре с ЦСКА? Хотелось бы лучше конечно. Но такой уж март получился для Ростова.

Мы играли в начале месяца и очевидно, что газон был некачественный. Но агрономы сказали, что в течение ближайших двух недель поле удасться реанимировать, это позволяют и погодные условия», – приводит слова Голубева DonNews.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – ЦСКА состоится 1 апреля.