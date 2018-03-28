Ловчев: «Смолов был хорош, но он обслуживаемый нападающий»

Известный российский футбольный специалист Евгений Ловчев оценил действия атакующей линии сборной России в прошедшем товарищеском матче с командой Франции.

«Смолов был хорош – активен и опасен. Но он ведь обслуживаемый нападающий. В отсутствие поддержки от средней линии ему было сложно. Даже гол создал ему правый защитник Смольников.

Алексей Миранчук, к сожалению, до своего локомотивского уровня в сборной не дотягивает. Он, конечно, талантливый футболист, но в обоих последних матчах был малозаметен. Мы ждем от него большего. Антон даже чуть-чуть больше был заметен после своего выхода на замену.

Поэтому я бы разделил оценку нападающим: Смолову поставил «восьмерку», а остальным – «пятерку», атаки в их лице практически не было», – рассказал Ловчев.

Напомним, что товарищеская игра Россия – Франция завершилась со счетом 1:3.