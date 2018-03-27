Товарищеские матчи. Жезус принес Бразилии победу в Берлине, Бельгия разгромила Саудовскую Аравию

Соперник сборной России по чемпионату мира-2018 Саудовская Аравия провела товарищеский матч против бельгийцев. Азиатский коллектив крупно проиграл. Дублем отметился нападающий Ромелу Лукаку.
Сборная Бразилии в другом матче добилась победы над немцами. Единственный мяч гостей забил Габриэль Жезус.
Товарищеские матчи
Бельгия – Саудовская Аравия – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Лукаку, 13; 2:0 – Лукаку, 39; 3:0 – Батшуайи, 77; 4:0 – Де Брюйне, 78.
Германия – Бразилия – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Жезус, 37.
Источник: Бомбардир.ру