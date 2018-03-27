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  • Антон Миранчук: «Не хватило реализации, как и в игре с Бразилией»

Антон Миранчук: «Не хватило реализации, как и в игре с Бразилией»

27 марта 2018, 21:12
7

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал результат матча с командой Франции (1:3). Игрок вышел на замену во втором тайме.

«Была задача вселить агрессию своей игрой, завести партнеров. Еще можно было забить, ничего страшного. Нужно было подержать мяч, найти взаимопонимание.

У нас возникали опасные моменты. Считаю, что неплохо вышел. Есть над чем работать, но спасибо болельщикам, что пришли. Позитивные впечатления.

Когда счет стал 1:2, нужно было добавить. Не хватило реализации, как и в игре с Бразилией. Будем работать над этим.

Соперник прибавляет во втором тайме? Это нормально. Атлетичные команды, все ребята готовы играть на топ-уровне. И мы ни в чем не уступаем в физике.

С такими сильными командами интереснее играть, можно сделать правильные выводы. Тут сразу видны командные минусы, над которыми надо работать. Будем прибавлять», – сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главные выводы по матчу Россия – Франция

Источник: Бомбардир.ру
Россия Миранчук Антон
Комментарии (7)
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Garrincha58
1522174606
о чем это он
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insider_retro
1522174608
Ладно, защиту все поносят, кого туда не поставь... Но впереди-то вроде обнадёживающие парни, а голов нет или мало... Работайте, сыгрывайтесь и прибавляйте! Перед воротами мастерство и творчество нужны, а не пахари после работы!:))
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suhoffmonstro
1522174675
Нехватило много чего, но главное игроков других и тренера.
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Shaitan.
1522174719
Позитивные впечатления. Ну какие еще могут быть эмоции у наших игроков после очередного продутого матча?))
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dugniks1407
1522175043
Прoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru
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geroin161
1522178743
Не хватило реализаций сборной Франции, что бы счёт не превратился в 6-1(((
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zigbert
1522229486
Ответ оптимистичный.
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