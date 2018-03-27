Антон Миранчук: «Не хватило реализации, как и в игре с Бразилией»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал результат матча с командой Франции (1:3). Игрок вышел на замену во втором тайме.

«Была задача вселить агрессию своей игрой, завести партнеров. Еще можно было забить, ничего страшного. Нужно было подержать мяч, найти взаимопонимание.

У нас возникали опасные моменты. Считаю, что неплохо вышел. Есть над чем работать, но спасибо болельщикам, что пришли. Позитивные впечатления.

Когда счет стал 1:2, нужно было добавить. Не хватило реализации, как и в игре с Бразилией. Будем работать над этим.

Соперник прибавляет во втором тайме? Это нормально. Атлетичные команды, все ребята готовы играть на топ-уровне. И мы ни в чем не уступаем в физике.

С такими сильными командами интереснее играть, можно сделать правильные выводы. Тут сразу видны командные минусы, над которыми надо работать. Будем прибавлять», – сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главные выводы по матчу Россия – Франция