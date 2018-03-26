«Ахмат» перенес матч со «СКА-Хабаровском» на резервный стадион из-за желания поберечь газон на «Ахмат-Арене»

Пресс-служба «Ахмата» сообщила о причинах переноса встречи 24 тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» на резервный стадион имени Султана Билимханова.

«Хотим поберечь поле на «Ахмат Арене». Зимой мы полностью поменяли газон. Матч с ЦСКА показал, что трава еще молодая, полностью не прижилась. Поэтому, чтобы не усугубить состояние, решили провести встречу на резервном стадионе, – сообщили в пресс-службе грозненского клуба.

Матч «Ахмат» – «СКА-Хабаровск» состоится в субботу, 31 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.