Агуэро вернется в «Индепендьенте» по завершении контракта с «Манчестер Сити» в 2020 году

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил о желании вернуться в Аргентину. По словам футболиста, он намерен перейти в свой родной клуб «Индепендьенте» по истечении контракта с «горожанами» в 2020 году.

«Мой контракт с «Манчестер Сити» истекает в 2020 году, а затем я вернусь домой в «Индепендьенте», – сказал Агуэро.

Агуэро перешел из «Индепендьенте» в «Атлетико» в 2006 году. Летом 2011 он перебрался из Мадрида в Манчестер.

В нынешнем сезоне форвард провел 37 поединков, записав в свой актив 30 мячей и семь голевых передач.