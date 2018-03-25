Пикфорд может заменить Облака в «Атлетико»

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в «Атлетико».

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне планирует заменить 24-летним вратарем Яна Облака, в приобретении которого заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль».

Пикфорд перешел в «Эвертон» из «Сандерленда» прошлым летом за 28,5 миллиона евро, заключи контракт с «ирисками» сроком на пять лет. В нынешнем сезоне он провел 39 матчей, пропустив 62 гола.