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    Пикфорд может заменить Облака в «Атлетико»

    Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в «Атлетико».

    Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне планирует заменить 24-летним вратарем Яна Облака, в приобретении которого заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль».

    Пикфорд перешел в «Эвертон» из «Сандерленда» прошлым летом за 28,5 миллиона евро, заключи контракт с «ирисками» сроком на пять лет. В нынешнем сезоне он провел 39 матчей, пропустив 62 гола.

    Источник: Don Balon

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    25.03.2018 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      Sanzhakov 25 марта 2018, 19:04

      хороший воротник, но не выдающиеся и в перспективе не кажется что вырастит.

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