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    «Манчестер Юнайтед» может потратить 200 миллионов на летнюю трансферную кампанию

    «Манчестер Юнайтед» летом может выручить 200 миллионов фунтов с продажи полузащитника Поля Погба.

    Эти деньги «красные дьяволы» могут потратить на трансферы защитника «Реала» Рафаэля Варана и полузащитника Тони Крооса.

    Ранее также сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро.

    Напомним, что Поль Погба может покинуть «МЮ» из-за разногласий с главным тренером команды.

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.03.2018 12:08
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 25 марта 2018, 15:14

      ага ну да, погба 200 лямов, купят кроса и варана из реала. Что за сказочная новость. Кросса тогда за 200 не хотите? а ту круто, взяли за 105 - игрок гавно - продаем за 200. это где такие схемы

      2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 25 марта 2018, 15:07

      Погба давай до свидания))

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 14:45

      За такую сумму Погба сейчас не продашь.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 марта 2018, 14:45

      кому интересно нужно это бревно погба? может газпром подсуетиться поднимет цену на газ чтобы стрести с народа денег чтобы купить его в зенит ! вот будет смеху то !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 25 марта 2018, 13:23

      ГазПром уже не может кидать такие суммы на Зенит.

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > DIDI 23 25 марта 2018, 13:41

      погоди,откроется трансферное окно и посмотрим

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 марта 2018, 13:12

      к жозе мало кто пойдёт

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 25 марта 2018, 12:48

      Хотеть не вредно ,но по моему Реалу надо сойти с ума чтобы продать и Варана и Крооса , а по поводу "разногласий с тренером" я думаю , что Погба не тянет как минимум ментально на лидера команды да и с " бойцовыми" качествами у него проблемы , а Моуринью всегда в команде прежде всего были бойцы, так что скорей всего Погба банально не нужен Жозе.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 марта 2018, 12:42

      200млн за Погба,неадекватненько

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Asbjorn 25 марта 2018, 13:12

      а 105 прям адекватно было))))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 марта 2018, 12:23

      Железобетонно... Что бы кого-то купить, надо кого-то продать!..
      Такими цифрами и запросами оперировать одно удовольствие...
      А я вот на летнюю отпускную компанию собираю!:))

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      Рейтинг: +2051

      almanev 25 марта 2018, 12:14

      Даже на Неймара не хватит.

      3
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      Рейтинг: +20

      Sobirkhon > almanev 25 марта 2018, 12:23

      Он и не нужен

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