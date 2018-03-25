«Манчестер Юнайтед» может потратить 200 миллионов на летнюю трансферную кампанию

«Манчестер Юнайтед» летом может выручить 200 миллионов фунтов с продажи полузащитника Поля Погба.

Эти деньги «красные дьяволы» могут потратить на трансферы защитника «Реала» Рафаэля Варана и полузащитника Тони Крооса.

Ранее также сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро.

Напомним, что Поль Погба может покинуть «МЮ» из-за разногласий с главным тренером команды.