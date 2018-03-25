«Манчестер Юнайтед» может потратить 200 миллионов на летнюю трансферную кампанию

ага ну да, погба 200 лямов, купят кроса и варана из реала. Что за сказочная новость. Кросса тогда за 200 не хотите? а ту круто, взяли за 105 - игрок гавно - продаем за 200. это где такие схемы
«Манчестер Юнайтед» летом может выручить 200 миллионов фунтов с продажи полузащитника Поля Погба.
Эти деньги «красные дьяволы» могут потратить на трансферы защитника «Реала» Рафаэля Варана и полузащитника Тони Крооса.
Ранее также сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Ювентуса» Алексу Сандро.
Напомним, что Поль Погба может покинуть «МЮ» из-за разногласий с главным тренером команды.