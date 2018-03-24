Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В перерыве матча Россия – Бразилия Слуцкий пнул Дзагоева ногой ниже спины

    Канал РФС на YouTube опубликовал репортаж с товарищеского матча РоссияБразилия (0:3).

    В ролике показан приезд команды Станислава Черчесова в «Лужники», моменты из раздевалки и события со скамейки хозяев поля.

    Во время перерыва запасные сборной России встретились с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким. Специалист в шутку пнул бывшего подопечного Алана Дзагоева.

    Напомним, Слуцкий комментировал встречу на Первом канале в паре с Кириллом Дементьевым.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2018 16:51
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 25 марта 2018, 14:49

      вот так всей сборной каждые 5 минут игры надо давать....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 марта 2018, 07:48

      Алан ! А что не ответил шутливо по яйцам?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 20:05

      очень содержательная информация.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm 24 марта 2018, 18:33

      Леонид Викторович показал самые действенные приёмы тренировки сборной :-)
      Впрочем не помогло :-(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 24 марта 2018, 18:27

      Не помогло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 18:08

      Придал так сказать "ускорение".

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 24 марта 2018, 17:47

      И комментатор из него тоже не очень...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 марта 2018, 17:15

      веселуха в полном разгаре этого у лёни не отнять

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 17:11

      а новость то в главных.Нам про сборную обсуждать то больше нечего.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +393

      victosha > Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 17:47

      Ровно 10 лет назад сборная России завоевала медали, юбилей типа.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > victosha 24 марта 2018, 21:54

      аж прослезился

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 24 марта 2018, 17:09

      Я посрать тогда ходил

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Scuderia Ferrari F1 23 апреля 2018, 18:44

      ?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11