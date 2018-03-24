В перерыве матча Россия – Бразилия Слуцкий пнул Дзагоева ногой ниже спины

Канал РФС на YouTube опубликовал репортаж с товарищеского матча Россия – Бразилия (0:3).

В ролике показан приезд команды Станислава Черчесова в «Лужники», моменты из раздевалки и события со скамейки хозяев поля.

Во время перерыва запасные сборной России встретились с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким. Специалист в шутку пнул бывшего подопечного Алана Дзагоева.

Напомним, Слуцкий комментировал встречу на Первом канале в паре с Кириллом Дементьевым.