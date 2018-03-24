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    Бету – о волевой победе над Египтом: «К счастью, у Португалии есть лучший игрок мира»

    Вратарь сборной Португалии Бету поделился впечатлениями от победы над Египтом (2:1) в товарищеском матче.

    Нападающий Криштиану Роналду сделал дубль в концовке встречи и принес португальцам победу.

    «К счастью, у сборной Португалии есть лучший игрок мира. Роналду смог переломить ход матча и помог нам победить. Его дубль стал результатом работы всей команды», – сказал голкипер.

    26 марта чемпионы Европы проведут товарищескую встречу со сборной Голландии.

    Источник: A Bola

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    24.03.2018 16:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 24 марта 2018, 18:38

      Кто-то ещё думает, что выход из группы плёвое дело?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 24 марта 2018, 18:25

      Странно что именно Роналду смог переломить, но его дубль стал результатом работы Асей команды. Отскочили от Египта! Задумайся...

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