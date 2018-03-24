Бету – о волевой победе над Египтом: «К счастью, у Португалии есть лучший игрок мира»

Вратарь сборной Португалии Бету поделился впечатлениями от победы над Египтом (2:1) в товарищеском матче.

Нападающий Криштиану Роналду сделал дубль в концовке встречи и принес португальцам победу.

«К счастью, у сборной Португалии есть лучший игрок мира. Роналду смог переломить ход матча и помог нам победить. Его дубль стал результатом работы всей команды», – сказал голкипер.

26 марта чемпионы Европы проведут товарищескую встречу со сборной Голландии.