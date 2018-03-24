Пуйоль: «Неймар в «Реале»? Не вижу в этом проблемы»

Экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о возможном переходе нападающего Неймара из «ПСЖ» в «Реал». Напомним, до августа 2017 года бразилец выступал за каталонский клуб.

«Неймар может перейти в «Реал». Лично я не вижу в этом проблемы. Но ему будет трудно уйти из «ПСЖ», который потратил на него много денег.

«Барселона» и «Реал» – самые сильные клубы, и перед уходом из них надо серьезно подумать. В то же время, новые богатые клубы вкладывают деньги в создание отличных команд», – сказал испанец.

Напомним, в начале марта Неймар перенес операцию на плюсневой кости. Срок его восстановления оценивается в три месяца.