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    Пуйоль: «Неймар в «Реале»? Не вижу в этом проблемы»

    Экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о возможном переходе нападающего Неймара из «ПСЖ» в «Реал». Напомним, до августа 2017 года бразилец выступал за каталонский клуб.

    «Неймар может перейти в «Реал». Лично я не вижу в этом проблемы. Но ему будет трудно уйти из «ПСЖ», который потратил на него много денег.

    «Барселона» и «Реал» – самые сильные клубы, и перед уходом из них надо серьезно подумать. В то же время, новые богатые клубы вкладывают деньги в создание отличных команд», – сказал испанец.

    Напомним, в начале марта Неймар перенес операцию на плюсневой кости. Срок его восстановления оценивается в три месяца.

    Источник: Mundodeportivo

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    24.03.2018 15:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 18:05

      Карлес Пуйоль является примером профессионального отношения к своей профессии. Непримиримый защитник на поле а в жизни скромный человек.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 17:07

      в отличии от Хави,Пуйоль молодец.Ни кого не сравнил,ни кого не оскорбил,ни кого не потролил.Вот это легенда

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