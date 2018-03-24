Каземиро: «Бразилия должна уметь играть с такими командами, как Россия

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментирован результат товарищеского матча против сборной России (3:0).

«Мы были спокойны. Ждали верного момента. Знали, что он придет. Возможности у нас появлялись. Нам нужно уметь играть с такими командами. Думаю, это была хорошая подготовка к мундиалю. Впереди — сборная Германии. Переписываемся ли мы с Кроосом о предстоящем матче? Да, общаемся. С нетерпением ждем матча с отличной немецкой командой», – сказал Каземиро.

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