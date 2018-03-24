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    Каземиро: «Бразилия должна уметь играть с такими командами, как Россия

    Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментирован результат товарищеского матча против сборной России (3:0).

    «Мы были спокойны. Ждали верного момента. Знали, что он придет. Возможности у нас появлялись. Нам нужно уметь играть с такими командами. Думаю, это была хорошая подготовка к мундиалю. Впереди — сборная Германии. Переписываемся ли мы с Кроосом о предстоящем матче? Да, общаемся. С нетерпением ждем матча с отличной немецкой командой», – сказал Каземиро.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2018 01:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 марта 2018, 06:48

      Наши просто бояться играть с такими сборными,и второй тайм это показал-масса свободных зони боязнь тронуть игрока соперника.

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