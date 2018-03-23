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  • Рыболовлев может продать контрольную долю акций «Монако» ради приобретения «Милана»

Рыболовлев может продать контрольную долю акций «Монако» ради приобретения «Милана»

23 марта 2018, 15:50
6

Совладелец и президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев рассматривает возможность продажи своей контрольной доли в клубе (67%), чтобы приобрести «Милан».

Сообщается, что российский бизнесмен, чье состояние оценивается в 9,1 миллиарда евро, с большим интересом наблюдает за текущей финансовой ситуацией «россонери». Нынешний владелец итальянского клуба Йонхонг Ли испытывает проблемы со средствами и был вынужден взять кредит у хедж-фонда «Эллиотт Менеджмент» в размере 303 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в покупке «Милана» заинтересован совладелец «Арсенала» Алишер Усаманов, однако позже эту информацию опровергла пресс-служба российского олигарха.

Источник: Calciomercato
Франция. Лига 1 Италия. Серия А Милан Монако Рыболовлев Дмитрий
Комментарии (6)
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clozzi
1521810035
Лучшеб в России клуб по примеру Краснодара сделал
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Чикомас
1521810823
Козел ты, Рыбаков...Взял бы тот же самый Амкар, Торпедо.. Поднял бы с колен...Спасибо тебе бы сказали...На наши, на российские бабки ведь жируешь..."любитель европейского футбола"
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dok66
1521814718
Совсем с князем Альбертом вторым рассорился ! Преференций по налогам не стало , князь смотрит косо , вход в княжеский дворец только через черный вход ... Рыба перестала клевать ... Рыболовлев ... что тут скажешь
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zigbert
1521884113
Для него это как буханку хлеба купить.
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нейтральныйкакникто
1521972849
Никто из друзей ВВП не хочет вкладывать бабло в Россию , ни в экономику , ни в спорт
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