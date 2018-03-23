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    Рыболовлев может продать контрольную долю акций «Монако» ради приобретения «Милана»

    Совладелец и президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев рассматривает возможность продажи своей контрольной доли в клубе (67%), чтобы приобрести «Милан».

    Сообщается, что российский бизнесмен, чье состояние оценивается в 9,1 миллиарда евро, с большим интересом наблюдает за текущей финансовой ситуацией «россонери». Нынешний владелец итальянского клуба Йонхонг Ли испытывает проблемы со средствами и был вынужден взять кредит у хедж-фонда «Эллиотт Менеджмент» в размере 303 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что в покупке «Милана» заинтересован совладелец «Арсенала» Алишер Усаманов, однако позже эту информацию опровергла пресс-служба российского олигарха.

    Источник: Calciomercato

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    23.03.2018 15:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 25 марта 2018, 13:14

      Никто из друзей ВВП не хочет вкладывать бабло в Россию , ни в экономику , ни в спорт

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 12:35

      Для него это как буханку хлеба купить.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 марта 2018, 17:18

      Совсем с князем Альбертом вторым рассорился ! Преференций по налогам не стало , князь смотрит косо , вход в княжеский дворец только через черный вход ... Рыба перестала клевать ... Рыболовлев ... что тут скажешь

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 марта 2018, 16:13

      Козел ты, Рыбаков...Взял бы тот же самый Амкар, Торпедо.. Поднял бы с колен...Спасибо тебе бы сказали...На наши, на российские бабки ведь жируешь..."любитель европейского футбола"

      1
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      Рейтинг: +118

      clozzi 23 марта 2018, 16:00

      Лучшеб в России клуб по примеру Краснодара сделал

      1
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > clozzi 23 марта 2018, 16:08

      Только перед этим ему придется пол состояния отдать так называемому "Царю"

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