Рыболовлев может продать контрольную долю акций «Монако» ради приобретения «Милана»

Совладелец и президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев рассматривает возможность продажи своей контрольной доли в клубе (67%), чтобы приобрести «Милан».

Сообщается, что российский бизнесмен, чье состояние оценивается в 9,1 миллиарда евро, с большим интересом наблюдает за текущей финансовой ситуацией «россонери». Нынешний владелец итальянского клуба Йонхонг Ли испытывает проблемы со средствами и был вынужден взять кредит у хедж-фонда «Эллиотт Менеджмент» в размере 303 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в покупке «Милана» заинтересован совладелец «Арсенала» Алишер Усаманов, однако позже эту информацию опровергла пресс-служба российского олигарха.