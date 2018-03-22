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Усманов заинтересован в покупке «Милана»

22 марта 2018, 15:53
26

Российский миллиардер Алишер Усманов, держатель миноритарного пакета акций «Арсенала», может приобрести «Милан». Нынешний владелец «россонери» Йонхонг Ли был вынужден брать кредит у хедж-фонда «Эллиотт Менеджмент». Его сумма составила 303 миллиона евро.

Усманов находится в дружеских отношениях с главой фонда Полом Сингером, который давно болеет за «канониров». Россиянин проявил желание приобрести итальянский клуб, если он перейдет «Эллиотт Менеджмент» в счет долга. Это может случиться, если Ли не погасит долг до октября.

Усманов всерьез заинтересован в футбольных инвестициях. Он также рассматривает «Севилью».

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Арсенал Милан
Комментарии (26)
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insider_retro
1521723485
Усманов может...
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Братья Васильевы
1521724442
Мафия бессмертна.
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Ахимас Вельде
1521724805
В Милане появятся казаны с пловом.
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DOCTOR PENALTY
1521725023
Почему Милан, а не Амкар?
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Приус
1521725580
Тюрьма по нему плачет, а не Милан.
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Сибирь за Спартак
1521726012
С такой-то рожей, а туда же, в просвещенную Европу.
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yorgenbarenz
1521726318
Предусмотрительнее купить тюремную робу.Не всё коту масленица.
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мы_не_рабы
1521729470
Ничего удивительного, как выводили деньги из России, так и продолжают выводить. Милан, Арсенал - это престижно. Денежки уже там. Надо и статус повышать. А что в России? Рашка несчастная, как говорят они и их отпрыски. У них для наших Российских клубов денег нет и никогда не будет. О каком патриотизме может идти речь, если это касается российского бизнесмена узбекского происхождения? Спасибо хоть Ирине Винер нашей "всё" в художественной гимнастике. Как в фильме "Джентльмены удачи": "такой хороший женщина, а отец (муж) - барыга."
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zigbert
1521731720
До наших прозябающих команд видимо дела нет.
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OfaZavr
1521735056
хоть куда лишь бы не в наши клубы вкладываться.
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