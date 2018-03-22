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    Усманов заинтересован в покупке «Милана»

    Российский миллиардер Алишер Усманов, держатель миноритарного пакета акций «Арсенала», может приобрести «Милан». Нынешний владелец «россонери» Йонхонг Ли был вынужден брать кредит у хедж-фонда «Эллиотт Менеджмент». Его сумма составила 303 миллиона евро.

    Усманов находится в дружеских отношениях с главой фонда Полом Сингером, который давно болеет за «канониров». Россиянин проявил желание приобрести итальянский клуб, если он перейдет «Эллиотт Менеджмент» в счет долга. Это может случиться, если Ли не погасит долг до октября.

    Усманов всерьез заинтересован в футбольных инвестициях. Он также рассматривает «Севилью».

    Источник: Football Italia

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    22.03.2018 15:53
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +10

      Игорь84 28 марта 2018, 09:32

      Админ, эту новость уже опровергла сторона Усманова. Они не собираются покупать "Милан"

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 23 марта 2018, 18:39

      у богатых свои "игрушки":)

      0
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      Рейтинг: +32

      milanium 23 марта 2018, 09:14

      Давай покупай

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 22 марта 2018, 19:26

      Забираем деньги у Народа и отдаём их в счёт долга итальянского клуба

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 19:10

      хоть куда лишь бы не в наши клубы вкладываться.

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 марта 2018, 19:03

      66 место в списке Форбс ! Жаль , что не в российский футбол .

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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 22 марта 2018, 18:28

      Читаю комментарии и удивляюсь, когда человек миллиардер, известный и влиятельный все о нем высказываются в уважительном культурном тоне, а был бы другой какой нибудь тачкист с рынка Садовод такой же узбекской национальности все бы тут плевались чурка да чурка

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 марта 2018, 18:22

      В условиях уровня развития РФПЛ никакой богатый бизнесмен не будет выкидывать деньги на Русский клуб, за исключением Спартака и Зенита. В добавок минус Российских клубов это лимит на легионеров(из России уезжали в Европу последние это Аршавин Билялетдинов Павлюченко и Пагребняк ) как вести бизнес если ты никого из футболистов не продашь, незначимость наших клубов в Европе(по сравнению с тем же Миланом у них там врятли знают об условной Уфе), на клубы кроме Спартака, Зенита, плохо ходят.Вариант в России для него думается только 1 купить Цска(клуб с историей, стадионом, инфраструктурой, ) но опять же с условием лимита Акинфееву 31 Березуцкие и Игнашевич за 35 и другие игроки тоже подходят к 30 годам, это значит , что команду надо будет омолаживать а из Русских игроков из за лимита мне например никто на ум не приходит кого Цска может взять в цз. Локо и Зенит закрытые акционеры их не купишь. Спартак Федун тоже не продаст.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 18:15

      До наших прозябающих команд видимо дела нет.

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      Рейтинг: +876

      movie 22 марта 2018, 17:49

      Амкар купи лучше

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