Усманов заинтересован в покупке «Милана»

Российский миллиардер Алишер Усманов, держатель миноритарного пакета акций «Арсенала», может приобрести «Милан». Нынешний владелец «россонери» Йонхонг Ли был вынужден брать кредит у хедж-фонда «Эллиотт Менеджмент». Его сумма составила 303 миллиона евро.

Усманов находится в дружеских отношениях с главой фонда Полом Сингером, который давно болеет за «канониров». Россиянин проявил желание приобрести итальянский клуб, если он перейдет «Эллиотт Менеджмент» в счет долга. Это может случиться, если Ли не погасит долг до октября.

Усманов всерьез заинтересован в футбольных инвестициях. Он также рассматривает «Севилью».