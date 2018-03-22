Усманов заинтересован в покупке «Милана»

Админ, эту новость уже опровергла сторона Усманова. Они не собираются покупать "Милан"
Российский миллиардер Алишер Усманов, держатель миноритарного пакета акций «Арсенала», может приобрести «Милан». Нынешний владелец «россонери» Йонхонг Ли был вынужден брать кредит у хедж-фонда «Эллиотт Менеджмент». Его сумма составила 303 миллиона евро.
Усманов находится в дружеских отношениях с главой фонда Полом Сингером, который давно болеет за «канониров». Россиянин проявил желание приобрести итальянский клуб, если он перейдет «Эллиотт Менеджмент» в счет долга. Это может случиться, если Ли не погасит долг до октября.
Усманов всерьез заинтересован в футбольных инвестициях. Он также рассматривает «Севилью».