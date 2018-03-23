Мхитарян – Ибрагимовичу: «Для меня честь быть знакомым с тобой, гений!»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян попрощался с нападающим Златаном Ибрагимовичем, о расторжении контракта с которым манкунианцы объявили в четверг, 22 марта.

«Шоу должно продолжаться в Голливуде. Для меня честь быть знакомым с тобой, гений! Желаю тебе всего самого наилучшего в США», – написал Мхитарян на своей странице в твиттере.

Швед защищал цвета «красных дьяволов» с лета 2016 года. Ранее СМИ сообщили, что 36-летний футболист продолжит карьеру в одном из клубов МЛС. Наиболее вероятным вариантом считается «Лос-Анджелес Гэлакси».