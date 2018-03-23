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    Мхитарян – Ибрагимовичу: «Для меня честь быть знакомым с тобой, гений!»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян попрощался с нападающим Златаном Ибрагимовичем, о расторжении контракта с которым манкунианцы объявили в четверг, 22 марта.

    «Шоу должно продолжаться в Голливуде. Для меня честь быть знакомым с тобой, гений! Желаю тебе всего самого наилучшего в США», – написал Мхитарян на своей странице в твиттере.

    Швед защищал цвета «красных дьяволов» с лета 2016 года. Ранее СМИ сообщили, что 36-летний футболист продолжит карьеру в одном из клубов МЛС. Наиболее вероятным вариантом считается «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Источник: Twitter

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    23.03.2018 12:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 марта 2018, 14:00

      В СыША может и Оскара хватануть)))

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