Швец: «На выборах голосовал за нашего лидера Путина»

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Антон Швец рассказал, за кого голосовал на выборах президента РФ, которые проходили 18 марта.

— Селихов сказал, что на выборах голосовал «за царя». А вы?

— Конечно. Голосовал за президента, нашего лидера Владимира Владимировича Путина.

— С Рамзаном Кадыровым общались?

— На презентации, где Рамзан Ахматович вручил мне футболку. Я пришел в гипсе, со сломанным пальцем. Кадыров спросил, что случилось, смогу ли играть. Пожелал удачи, сказал, что все будет хорошо.

В нынешнем сезоне РФПЛ Швец провел 17 матчей, в которых записал на свой счет три гола.