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    Швец: «На выборах голосовал за нашего лидера Путина»

    Полузащитник «Ахмата» и сборной России Антон Швец рассказал, за кого голосовал на выборах президента РФ, которые проходили 18 марта.

    — Селихов сказал, что на выборах голосовал «за царя». А вы?

    — Конечно. Голосовал за президента, нашего лидера Владимира Владимировича Путина.

    — С Рамзаном Кадыровым общались?

    — На презентации, где Рамзан Ахматович вручил мне футболку. Я пришел в гипсе, со сломанным пальцем. Кадыров спросил, что случилось, смогу ли играть. Пожелал удачи, сказал, что все будет хорошо.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Швец провел 17 матчей, в которых записал на свой счет три гола.

    Источник: Sport24

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    23.03.2018 00:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 марта 2018, 12:37

      Раз за него то не забудь за туалет налог заплатить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 марта 2018, 12:31

      ну еще бы, он же у Кадырова играет)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 23 марта 2018, 10:29

      и Швец, и жнец, и в ДУДУ игрец....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 марта 2018, 09:35

      Прогиб засчитан

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 марта 2018, 03:54

      Ошеламляющаяя новость.БОМБА

      0
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