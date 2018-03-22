Матч «Амкар» – «Локомотив» начнется в два часа дня

Ну понятно, чтобы никто не пришёл и гости чувствовали себя, как дома.
Президент «Локомотива» Илья Геркус в своем инстаграме сообщил о времени начала перенесенного матча 24-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Локомотивом».
Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» 31 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.
Напомним, что РФС и РФПЛ наложили запрет на проведение домашних матчей «Амкара» на стадионе «Звезда» в Перми. Рассматривался вариант с переносом игр против «Локомотива» и «Рубина» в Хабаровск.