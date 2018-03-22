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    Матч «Амкар» – «Локомотив» начнется в два часа дня

    Президент «Локомотива» Илья Геркус в своем инстаграме сообщил о времени начала перенесенного матча 24-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Локомотивом».

    Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» 31 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Напомним, что РФС и РФПЛ наложили запрет на проведение домашних матчей «Амкара» на стадионе «Звезда» в Перми. Рассматривался вариант с переносом игр против «Локомотива» и «Рубина» в Хабаровск.

    Источник: Instagram

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    22.03.2018 22:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 23 марта 2018, 10:44

      Ну понятно, чтобы никто не пришёл и гости чувствовали себя, как дома.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      dimazavr 22 марта 2018, 23:01

      Мерзость!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 22:50

      началооось

      0
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