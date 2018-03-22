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    Помощник тренера сборной Бразилии считает Головина одним из лучших игроков России

    Помощник главного тренера сборной Бразилии Клебер Шавьер поделился мнением об игроках российской сборной.

    «Головин – один из игроков, который вызывает большое внимание, думаю, что это один из сильнейших игроков.

    Также хочу отметить вратаря Акинфеева безусловно, очень хорошо играет. Глушаков очень сильно помогает команде. Смолов, Кудряшов, Антон и Алексей Миранчуки очень сильны», – сказал Клебер Шавьер.

    Товарищеский матч между командами России и Бразилии пройдет завтра в Москве.

    Источник: Р-Спорт

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    22.03.2018 21:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 22 марта 2018, 23:50

      Назвал всех кто в последних играх ЛЕ хоть как то отметился....

      Не думаю что хоть кто то серьёзно следит за российской командой.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 23:05

      Ну так то он прав.

      0
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      Рейтинг: +715

      Mario84 22 марта 2018, 22:32

      Ну должен у нас талант появиться, давно уже не было.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 22 марта 2018, 22:04

      Кудряшова и Миранчуков он по любому хотел отметить )))

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