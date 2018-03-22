Помощник тренера сборной Бразилии считает Головина одним из лучших игроков России

Назвал всех кто в последних играх ЛЕ хоть как то отметился....
Не думаю что хоть кто то серьёзно следит за российской командой.
Помощник главного тренера сборной Бразилии Клебер Шавьер поделился мнением об игроках российской сборной.
«Головин – один из игроков, который вызывает большое внимание, думаю, что это один из сильнейших игроков.
Также хочу отметить вратаря Акинфеева – безусловно, очень хорошо играет. Глушаков очень сильно помогает команде. Смолов, Кудряшов, Антон и Алексей Миранчуки очень сильны», – сказал Клебер Шавьер.
Товарищеский матч между командами России и Бразилии пройдет завтра в Москве.