Помощник тренера сборной Бразилии считает Головина одним из лучших игроков России

Помощник главного тренера сборной Бразилии Клебер Шавьер поделился мнением об игроках российской сборной.

«Головин – один из игроков, который вызывает большое внимание, думаю, что это один из сильнейших игроков.

Также хочу отметить вратаря Акинфеева – безусловно, очень хорошо играет. Глушаков очень сильно помогает команде. Смолов, Кудряшов, Антон и Алексей Миранчуки очень сильны», – сказал Клебер Шавьер.

Товарищеский матч между командами России и Бразилии пройдет завтра в Москве.