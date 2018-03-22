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    Уткин назвал «Амкар» продажным и пожелал пермякам снега до июня

    Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» в Москву.

    «И вот счастье! Игра «Амкара» и «Локомотива» не состоится в Хабаровске. О нет! Но она состоится в Москве. На стадионе «Локомотив».

    То есть все-таки нельзя приготовить поле в Перми за десять дней?.. К 31 марта? «Амкар» – продажная. Торгануть собой не в одну, так в другую сторону. А впрочем, что тут нового.

    Ну, разумеется, более уверенного доказательства, что в Перми футбол не нужен, не измыслит самый коварный враг. Желаю вам снега до июня, пермяки», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Напомним, РФС и РФПЛ наложили запрет на проведение матчей на домашнем стадионе «Амкара» «Звезда». Рассматривался вариант с переносом игр против «Локомотива» и «Рубина» в Хабаровск.

    Источник: Telegram

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    22.03.2018 20:19
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +839

      Князев 23 марта 2018, 11:50

      Ну ты Уткин кретин, как был лузером, так им и остался.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 10:38

      может и не далек от истины, жаль если это правда.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 марта 2018, 10:19

      Если бы я жил в Перми, после такого решения больше на стадион не ходил! Жаль что у нас в футболе правят деньги, а не сам футбол!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 23 марта 2018, 07:32

      за 10 дней стадион не подготовить?и на болел Амкара всем тьфу...бардак...

      1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > SPACE TRUCKIN 23 марта 2018, 07:46

      Причём здесь болелы?Они не договариваются где играть.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 марта 2018, 03:58

      Эта командачка изначально не должна играть в чр.Самый помойный клуб.

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 22 марта 2018, 22:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А тебе жира до скончания, мудак!

      -6
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > El_Chori 22 марта 2018, 23:23

      Он прав полностью!!! Так что себе желай

      5
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      Рейтинг: +67299

      portero 22 марта 2018, 22:24

      Уткин прав,вылет им в фнл

      4
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      Рейтинг: +213

      Масоха 22 марта 2018, 22:24

      Что не так с этим человеком?!

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 22 марта 2018, 22:12

      так и не понял что произошло..с Футболом,с Локомотивом,со стадионом "Звезда" и с Василием...Всегда считал Уткина-самым лучшим или на ровне с Елагиным или Черданцевым,но это перебор..
      у меня три вопроса:
      -За кого Вася болеет?
      -Какие цели всегда пресделовало руководство Амкара(не в обиду его игрокам и болельщикам,тем более)
      -Я-болельщик Локомотива! Если нам потсуживают,-краснею,недоволен,стыжусь..
      И раз уж мы метим в чемпионы(впервые за 15 годов),то должны быть на голову выше!,чтоб комар носа не подточил.. Так что,братья Миранчуки,Фернандеш,Ари,Фарфан,дело за Вами!

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Антон bx14e 22 марта 2018, 23:24

      Прости.тутки пермяки!!! Вот о чем он

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 22 марта 2018, 22:05

      ЛОКО на своём поле получает преимущуство.

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