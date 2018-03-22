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  • Уткин назвал «Амкар» продажным и пожелал пермякам снега до июня

Уткин назвал «Амкар» продажным и пожелал пермякам снега до июня

22 марта 2018, 20:19
39

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» в Москву.

«И вот счастье! Игра «Амкара» и «Локомотива» не состоится в Хабаровске. О нет! Но она состоится в Москве. На стадионе «Локомотив».

То есть все-таки нельзя приготовить поле в Перми за десять дней?.. К 31 марта? «Амкар» – продажная. Торгануть собой не в одну, так в другую сторону. А впрочем, что тут нового.

Ну, разумеется, более уверенного доказательства, что в Перми футбол не нужен, не измыслит самый коварный враг. Желаю вам снега до июня, пермяки», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, РФС и РФПЛ наложили запрет на проведение матчей на домашнем стадионе «Амкара» «Звезда». Рассматривался вариант с переносом игр против «Локомотива» и «Рубина» в Хабаровск.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Уткин Василий
Комментарии (39)
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Shogun
1521739489
А что так в Москве сразу, а не в Сочи или на крайняк можно было игру так же перенести в Уфу или в Саранск, опыт у городов уже есть и тут мысль сразу доходит, а не тащят ли Локо и Уткин, как не странно, прав
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ОЛЕГ К.
1521739946
Никак Вася не угомонится.Что ты до...е...бался до Амкара?Сходи сам потренеруй.Может увидим жироподобное сходство .....слов не хватает.
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Татарин за ЦСКА
1521739991
сегодня день уткина на барбардире????
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Полная Канистра
1521740395
тут вася прав Амкар продался. Ну что ж поздравим локо с очередной чистой победой
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Asbjorn
1521741794
странный перенос
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Вомбат
1521741985
Называть команду Амкар продажной можно было бы, если бы сыграли договорной матч. Они всего лишь взяли деньги за то, чтобы провести домашний матч на поле соперника. Кто думает, что они тем самым уменьшили свои шансы на победу, советую пересмотреть например игру Рубин-Спартак и обратить внимание на трибуны. В Перми ситуация еще хуже, чем в Казани. Перми футбол по большому счету не нужен, и это печальный факт, но потерять еще одну команду высшего дивизиона, не получив ничего взамен, это будет еще более грустно.
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rostik-100
1521742142
Уткин отстой, уже только на Спорт ФМ приглашают. Пусть Локомотив летит в Хабаровск, там "идеальная погода и поле", пусть Миранчуки травмы получат, другие игроки сборные, а потом сам будет ныть: "в сборной некому играть, потому что игра с Амкаром в Хабаровске сломала 3-4 игрока сборно". ДАУН УТКИН, самовлюбленный псих. Амкару все равно, где играть, все равно не Пермь, поверьте, они дадут бой Локо и в Москве, давайте хоть ребят наших пожалеем, не только Локомотивовских, а и Амкарских.
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diktatop
1521743454
Не зря ушел главный тренер увидел что там начинается и не стал принимать участие в таком позоре...
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portero
1521746684
Уткин прав,вылет им в фнл
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El_Chori
1521747806
А тебе жира до скончания, мудак!
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