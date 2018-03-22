Уткин назвал «Амкар» продажным и пожелал пермякам снега до июня

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом» в Москву.

«И вот счастье! Игра «Амкара» и «Локомотива» не состоится в Хабаровске. О нет! Но она состоится в Москве. На стадионе «Локомотив».

То есть все-таки нельзя приготовить поле в Перми за десять дней?.. К 31 марта? «Амкар» – продажная. Торгануть собой не в одну, так в другую сторону. А впрочем, что тут нового.

Ну, разумеется, более уверенного доказательства, что в Перми футбол не нужен, не измыслит самый коварный враг. Желаю вам снега до июня, пермяки», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, РФС и РФПЛ наложили запрет на проведение матчей на домашнем стадионе «Амкара» «Звезда». Рассматривался вариант с переносом игр против «Локомотива» и «Рубина» в Хабаровск.