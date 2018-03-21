Radio Marca: Дибала обсудил с Симеоне трансфер в «Атлетико»

Нападающий итальянского «Ювентуса» Паоло Дибала в ближайшее трансфернок окно может перейти в мадридский «Атлетико». Игрок провел переговоры с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне, сообщает Radio Marca.

Ранее «Бомбардир» писал, что заполучить аргентинца также желает английский «Манчестер Сити».

Дибала выступает за «старую синьору» с 2015 года (89 игр в Серии А, 47 голов).