Radio Marca: Дибала обсудил с Симеоне трансфер в «Атлетико»

То, что в Атлетико, а не в реалы с барсами, говорит о том, что малый не по годам рассудительный. В реалах он может потеряться на фоне маститых игроков, что уже не раз было с другими молодыми игроками. А в Атлетико он реально может выстрелить. Как по мне, так я бы не хотел, чтобы он уходил. Жаль, если все-таки переход случится.
Нападающий итальянского «Ювентуса» Паоло Дибала в ближайшее трансфернок окно может перейти в мадридский «Атлетико». Игрок провел переговоры с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне, сообщает Radio Marca.
Ранее «Бомбардир» писал, что заполучить аргентинца также желает английский «Манчестер Сити».
Дибала выступает за «старую синьору» с 2015 года (89 игр в Серии А, 47 голов).