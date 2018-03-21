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    Radio Marca: Дибала обсудил с Симеоне трансфер в «Атлетико»

    Нападающий итальянского «Ювентуса» Паоло Дибала в ближайшее трансфернок окно может перейти в мадридский «Атлетико». Игрок провел переговоры с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне, сообщает Radio Marca.

    Ранее «Бомбардир» писал, что заполучить аргентинца также желает английский «Манчестер Сити».

    Дибала выступает за «старую синьору» с 2015 года (89 игр в Серии А, 47 голов).

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 22:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +143

      Вит65 23 марта 2018, 10:25

      То, что в Атлетико, а не в реалы с барсами, говорит о том, что малый не по годам рассудительный. В реалах он может потеряться на фоне маститых игроков, что уже не раз было с другими молодыми игроками. А в Атлетико он реально может выстрелить. Как по мне, так я бы не хотел, чтобы он уходил. Жаль, если все-таки переход случится.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 10:21

      Интересное решение. Хотя Ювентус не много слабее Атлнтико.

      2
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit > zigbert 24 марта 2018, 18:18

      ахаха
      ЮВе сильней Атлетико в разы

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 марта 2018, 00:07

      Диего умеет убеждать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 марта 2018, 23:24

      Было бы круто,жаль,что пиз.дёж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 21 марта 2018, 22:54

      Отличная замена Гризману

      5
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 21 марта 2018, 22:53

      ахахах смешно))

      -1
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      Рейтинг: +563

      Damir07 21 марта 2018, 22:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какой атлетик ты что этот сам тренер от туда сам скоро свалит ты что от юве туда нет ты что мю реал барса и все только из них и только не в псж

      -4
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      Рейтинг: +22

      Argentina's > Damir07 22 марта 2018, 01:59

      Чем хуже Атлетико чем Юве того же Мю

      2
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      Рейтинг: +740

      krg-kz > СуперПАВ9 22 марта 2018, 09:40

      Победитель лиги Европы, чемпион Испании, дважды финалист Лиги чемпионов последних нескольких лет. Странное у тебя понятие о говне.

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