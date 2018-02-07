«Манчестер Сити» хочет приобрести Дибалу

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Трансфер, вероятнее всего, состоится во время летнего трансферного окна.

24-летний аргентинец намерен переехать в Англию. На игрока также претендует «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет 85 миллионов евро.