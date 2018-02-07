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    «Манчестер Сити» хочет приобрести Дибалу

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Трансфер, вероятнее всего, состоится во время летнего трансферного окна.

    24-летний аргентинец намерен переехать в Англию. На игрока также претендует «Манчестер Юнайтед».

    Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет 85 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    07.02.2018 12:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 7 февраля 2018, 14:44

      Юнайтед на всех претендует. Скоро новости пойдут, типа Анюков хочет сменить клуб ради игровой практики и на него претендует Ман. Юнайтед или же до перехода Дзюбы в Арсенал им интересовался Юнайтед, но трансфер сорвался самый в последний момент.

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 7 февраля 2018, 12:13

      Не надо так

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